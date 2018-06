Hubschrauber entdeckt Vermissten

Unterkühlt, aber unverletzt: So ist am Samstag gegen 8.15 Uhr ein 77-jähriger Mann in Daisendorf gefunden worden, den seine Angehörigen am Vorabend um 21.15 Uhr bei der Polizei als vermisst gemeldet hatten.

Der gesundheitlich angeschlagene Mann hatte seine Wohnung in Daisendorf gegen 15 Uhr verlassen, um nach seinem Reisschlag in einem nahen Waldstück zu sehen. Er kehrte jedoch nicht nach Hause zurück. Eine daraufhin eingeleitete Suchaktion der Polizei, bei der neben etlichen Streifenwagenbesatzungen auch mehr als 40 Angehörige des Deutschen Roten Kreuzes und 15 Hunde eingesetzt wurden, verlief zunächst erfolglos. Die Besatzung eines Polizeihubschraubers entdeckte den Vermissten während der Fortsetzung der Suchaktion am Samstagvormittag in einer Obstanlage. Der 77-Jährige, der zwar bei Bewusstsein, jedoch orientierungslos war, war vermutlich gestürzt und kam deshalb nicht mehr allein weiter. Er wurde mit dem Rettungswagen in das Krankenhaus gebracht.