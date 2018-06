Freier Weg fürfreie Kröten

Für den Fall, dass das milde Winterwetter weiterhin anhält, rechnet der Amphibienschutz Daisendorf mit dem baldigen Beginn der Amphibien-Wanderung zu. Deshalb weist der Verein darauf hin, dass in Kürze die Schranken an der Verbindungsstraße zwischen Daisendorf und dem Hof Dittenhausen geschlossen werden.

Der Laichzug führt über diese Straße zum Neuweiher. Die Kröten-Schranken werden während der Amphibien-Wanderung abends um 19 Uhr geschlossen und morgens um 6 Uhr geöffnet. Die Bedienung der Schranken wird im Auftrag der Gemeinde Daisendorf durch Ehrenamtliche aus Daisendorf und Meersburg organisiert. Die Straßensperrung wird am Krötenwarnschild gegenüber der Daisendorfer Kapelle durch ein gelbes Blinklicht angezeigt.

Da schon vor der Straßensperrung vereinzelt Tiere den Straßenabschnitt überqueren sollen Autofahrer mit Rücksicht fahren. An den betreffenden Stellen sollte langsam gefahren werden, um die Tiere nicht zu überfahren und somit zu töten.

Für den „Schrankendienst“ – voraussichtlich von Mitte/Ende Februar bis Mitte/Ende März – sucht die Gemeinde Daisendorf noch ein bis zwei ehrenamtliche Mitarbeiter, die an einem Tag in der Woche die Schranken am östlichen Ortsende von Daisendorf und am Hof Dittenhausen entweder morgens um 6 Uhr öffnen oder abends um 19 Uhr schließen. Sie müssen während der ganzen Aktion nur sieben bis acht Mal tätig werden.

Freiwillige melden sich bei der Gemeindeverwaltung Daisendorf, Telefon 07532/5464, bei Klaus Pimiskern, Telefon 5485, oder bei Dieter Matthäus, Telefon 9385.