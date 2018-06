Fotograf stellt im Schützenhaus aus

Zum ersten Mal stellt der Hobby-Fotograf Günther Schwieren aus Daisendorf seine Fotos aus. Im „Hermannsdorfers Kontor“ im Schützenhaus Daisendorf schmücken seit Donnerstag die Bilder die Wände der Gastwirtschaft.

„Die Bilder sind fast alle auf Morgenspaziergängen rund um Daisendorf entstanden“, so der leidenschaftliche Hobby-Fotograf. Die jeweilige Tagesstimmung bringe er in seine Bilder hinein. Unter dem Titel „Umsichten“ findet der Betrachter Kunstwerke aus der Natur, die schöner kaum sein könnten. Tautropfen auf Blättern und Spinnennetzen, Herbstblätter im Regen, Blumenblüten, der Blick auf den Bodensee und den Säntis oder auch verwischte, abstrakte Bilder. „Man muss nicht weit fahren, um schöne Bilder einzufangen“, sagte Schwieren, der über 40000 digitale Bilder im Repertoire hat.

Mit dem Gastronom Thomas Hermannsdorfer sei er über die Fotografie ins Gespräch gekommen. „Es ist immer gut, wenn aus Gesprächen Taten werden“, sagte Thomas Hermannsdorfer. Die Laudatio hielt Klaus Antons, ebenfalls ein begeisterter Fotograf. „Unsere fotografische Laufbahn weist gewisse Parallelen auf“, so Antons mit einem Schmunzeln. Die gebürtigen Rheinländer seien von Kindesbeinen an mit dem Fotoapparat unterwegs gewesen. „Schwieren hat die Heimat in fotografischen Impulsen festgehalten“, so Antons. Der Fotograf sei zum Bildermacher geworden. Die Bilder wiesen eine ästhetische, technische Perfektion auf. „Wenn man so beschrieben wird, lebt man doppelt gut“, sagte Schwieren, der sich über das Lob sichtlich freute. (clp)