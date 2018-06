Die Liste soll am 20. Februar stehen

Die Freien Wähler in Daisendorf haben am Donnerstagabend im „Dorfkrug“ einen Bürgertreff veranstaltet. Ein paar Bürger bekundeten dabei ein erstes Interesse, sich auf die Liste für die anstehende Kommunalwahl setzen zu lassen.

„Es wäre schön, wenn wir die Liste voll kriegen würden“, sagte Gemeinderat Siegfried Willibald. Derzeit haben die Freien Wähler vier Sitze im Gemeinderat. „Man muss Interesse am Dorf und Lust zum Mitmachen haben“, betonte Ratskollegin Birgit Schley. Jeder habe andere Interessen und Ansichten, doch es sei eine abwechslungsreiche Arbeit. „Gemeinderat bedeutet Arbeit, aber die Themen sind sehr vielschichtig und interessant“, sagte Schley.

Keine Scheu vor Verantwortung

„Man darf keine Scheu vor Verantwortung haben“, meinte Jörg Piller, der nach neun Jahren vor wenigen Wochen aus dem Gemeinderat ausgeschieden ist. Viele unterschiedliche Themen würden im Rat besprochen und demokratisch entschieden. Man wolle eine lebenswerte Gemeinde am Leben erhalten und mit neuen Ideen bereichern.

„In Daisendorf haben wir viel Lebensfreude. Warum nicht noch eine Schippe drauflegen?“ sagte ein Daisendorfer, der Interesse bekundete, auf der Liste der Freien Wähler zu kandidieren. Die Schwerpunkte, für die sich die Freien Wähler einsetzen wollen, sind nicht neu. „Die Themen wiederholen sich“ bekräftigte Willibald – etwa der Erhalt der Wohnqualität, das Kinderhaus, die Kultur, die Infrastruktur, die Wirtschaft, das Leben im Alter und die Energiegruppe.

Wie vor fünf Jahren werde man einen Wahlprospekt erstellen, in dem sich die Kandidaten vorstellen. Die endgültige Liste wird am Donnerstag, 20. Februar, 19.30 Uhr, im „Dorfkrug“ erstellt. An diesem Abend werde das weitere Vorgehen besprochen, auch eine mögliche Wahlveranstaltung werde thematisiert. „Ich bereue keine Stunde, die ich für unseren Ort investiert habe, das hat das Dorf verdient“, meinte ein Daisendorfer Bürger.