Der Sommer schmeckt fruchtig-leicht

Das zünftige Weinfest der Freiwilligen Feuerwehr Daisendorf hat Einheimischen und Touristen ein gemütliches Festwochenende beschert. Zu Wein, Blasmusik und kulinarischen Leckereien gesellte sich auch noch bestes Festwetter.

Einladend war nicht nur der lauschige Blick ins Grüne rund um die Fruchtscheune beim Landhaus Bernhard mit peppiger Musik der Schimmelbühler Musikanten. Auch die Plätze in der südländisch dekorierten Scheuer waren sehr beliebt. Hier saßen die Gäste unmittelbar an der Quelle der Leckereien: Da gab's zum Beispiel Zanderfilet mit Kartoffelsalat oder auch die beliebten Feuerwehrbrötle - alles frisch zubereitet von den emsig schaffenden Feuerwehrkameraden und ihren Familien. Dazu servierte Hausherr Uli Bernhard fruchtigen Weißburgunder oder trockenen Rosé.

Die fruchtig-leichten Weine gingen bei den sommerlichen Temperaturen besonders gut. "Gegen später sattelt der eine oder andere Gast auch gern noch auf einen guten Roten um", berichtete der Winzer.

Die Besucher fühlten sich sichtlich wohl, so auch Feriengäste aus Frankfurt, die ihren Urlaub in Daisendorf verbracht haben. Bei den letzten Gläsle Wein nahm Familie Koser mit Freunden in gemütlicher Runde Abschied. Gemeinsam stießen sie an auf einen wunderbaren Abend - und bedauerten, dass sie bei der Fortsetzung des Festes am Samstagabend nicht mehr dabei sein konnten.

(mw)