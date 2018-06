Daisendorf muss sparen

Die Gemeinde Daisendorf muss in diesem Jahr sparen. Das ist die Bilanz des Haushaltsentwurfs für 2017, den die Gemeinderäte in ihrer jüngsten Sitzung besprochen haben. „Die Spielräume werden deutlich enger“, sagte Bürgermeister Frank Lemke. Grund sind die laufenden großen Investitionen, wie der Breitbandausbau, die Neuverlegung der Wasserleitung „Am Wattenberg“ sowie die Sanierung der Hochbehälter und die Sanierung des Rathauspodestes. Finanziell fordern wird die Gemeinde auch der Umbau des Probelokals des Musikvereins Daisendorf/Stetten, das zum Gymnastikraum für die Kindergartenkinder umgebaut werden soll.

Obwohl die Gemeinde in diesem Jahr ein wenig auf ihre Ausgaben schauen muss, bleibt Daisendorf weiterhin schuldenfrei. „Auch wenn der Haushalt in diesem Jahr mehr auf Kante genäht ist, als in den Jahren zuvor, ist er so umsetzbar“, sagte Lemke. Für 2017 wird Daisendorf die Steuern nicht anheben, ein Kredit muss nicht aufgenommen werden.

Der Umbau des Probelokals zu Kindergartenräumen ist das größte Projekt, was die Gemeinde in diesem Jahr plant. 360000 Euro kostet die Sanierung. Lemke gab bereits einen Ausblick darauf, dass ab September die Kindergartengebühren erhöht werden müssen.

Bisher zahlen die Daisendorfer für einen Platz deutlich weniger als empfohlen wird. Daisendorf liegt rund 20 Prozent unter den gängigen Kosten eines Kindergartenplatzes in den umliegenden Gemeinden. „Mein Vorschlag wäre ein Sprung von zehn Prozent in diesem Jahr“, sagte Lemke. Eine weitere Erhöhung von zehn Prozent im Jahr 2018 hält Lemke außerdem für sinnvoll.

Diskussion um Freizeitanlage

Ein Projekt, das immer wieder Thema im Gemeinderat ist, ist die Sanierung der Freizeitanlage. Eigentlich stand zur Debatte, in diesem Jahr neue Spielgeräte anzuschaffen. Die Bürger sollen zudem ihre Ideen für die Gestaltung abgeben. Dafür ist eine Infoveranstaltung Ende März geplant. Im Haushaltsentwurf waren dafür 5000 Euro veranschlagt, was bei den Gemeinderäten für ein wenig Unmut sorgte. „Wir haben die Bürger ins Boot geholt, deshalb sollten wir das Budget auf 15000 Euro hochsetzen“, sagte Siegfried Willibald. Auch Thomas Ritsche stimmte dem zu. Doch argumentierte Lemke:„Wir sind an einem Punkt, an dem es schwierig wird, größere Ausgaben zu machen.“ Letztendlich entschieden sich die Gemeinderäte dann doch dafür, dass für die Freizeitanlage im Haushalt ein Budget von 20000 Euro veranschlagt wird. „Dann können wir die Geräte vernünftig erneuern“, sagte Lemke.

Die Kreisumlage hat sich im Vergleich zu 2016 erhöht. „Das ist für uns schmerzhaft“, sagte Lemke. Auch durch sparen ließe sich diese Erhöhung nicht kompensieren. Die Gemeinde zahlt 2017 31900 Euro mehr als im Jahr davor. Die Rücklagen sollen bis Ende 2017 aus jetziger Sicht bei 118000 Euro für die Gemeinde liegen. Die Summe liegt damit immer noch über den Sollwert.

In der Sitzung des Gemeinderates im März soll der Haushalt beschlossen werden.

Der Haushaltsentwurf in Zahlen

Gesamtvolumen des Haushaltsentwurfs 3990854 Euro (2016: 4164400)

Verwaltungshaushalt wird bei 3990854 Euro (2016: 3311550) liegen.

Der Vermögenshaushalt sieht Investitionen von 598067 Euro (2016: 852850) vor.

Einkommenssteuer 1082600 Euro (2016: 1045900)

Schlüsselzuweisungen 567000 Euro (2016: 602000)

Finanzausgleichsumlage an das Land 433900 Euro (2016: 391100)

Kreisumlage 32 Prozent (2016: 33,4 Prozent), 616550 Euro (2016: 584650)

Überschuss an Zuweisungen und Umlagen 696810 (2016: 791377)