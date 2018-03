VfL testet am Sonntag in Eglofs

Bevor die Rückrunde der Fußball-Kreisliga A2 und der B5 am 25. März offiziell beginnt, stehen für die Teams des VfL Brochenzell noch Testspiele an. Zudem bestreiten beide Mannschaften am 18. März die Nachholspiele beim SV Oberteuringen. Die VfL-Erste testet am 25. Februar, ab 14 Uhr in Eglofs gegen den TSV Ratzenried. Danach misst sich der VfL mit den südbadischen Teams Immenstaad und Kluftern. Am Freitag, 2. März, gastiert der VfL um 19 Uhr in Immenstaad. Eine Woche später, am 10. März, spielt der VfL um 14.30 Uhr in Kluftern. Anpfiff ist um 14.30 Uhr.