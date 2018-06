VfL-Fußballreserve holt dritten Titel in Folge

Bis kurz vor der Winterpause hat es in der Fußball-Kreisliga B5 – der Reserve-Spielklasse der Kreisliga A2 – nicht danach ausgesehen, dass der VfL Brochenzell am Ende zum dritten Mal hintereinander den Meisterwimpel vom Vertreter des Württembergischen Fußballverbands (WFV) überreicht bekommt. Doch dank eines fulminanten Schlussspurts behielt die Mannschaft des VfL-Trainergespanns Adriano Granato/Steve Hirsch letztlich die Oberhand. Abgesehen vom 0:0 am drittletzten Spieltag beim schärfsten Verfolger SGM Hege/Nonnenhorn/Bodolz fuhren die Brochenzeller in den vorherigen Wochen einen Dreier nach dem nächsten ein. Nach 2016 und 2017 ist es der dritte Meistertitel für den VfL Brochenzell.