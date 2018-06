VfL-Erste belegt beim Erdinger Meister-Cup den dritten Rang

24 Meister der Amateurfußballligen sind zu einem Vorrundenturnier beim SV Sulmetingen zusammengekommen, um fünf Teilnehmer fürs Finalturnier des Erdinger Meister-Cup zu ermitteln. Gesetzt waren die Meister aus der Landes-, Verbands- und Oberliga. Der VfL Brochenzell war mit zwei Mannschaften vertreten, die VfL-Erste wurde Dritter.

Die erste VfL-Mannschaft wurde in eine Gruppe mit dem FV Biberach, dem TV Wiblingen, dem SV Mittelbuch, der SGM Blönried/Ebersbach und dem FC Lindenberg ausgelost. Das Turnier wurde auf Kleinfeld und ohne Abseits ausgetragen. Die VfL-Erste gewann alle fünf Gruppenspiele, zog als Gruppensieger mit 15 Punkten und einem Torverhältnis von 10:2 ins Viertelfinale ein und besiegte hier den TSV Neu-Ulm (1:0). Im Halbfinale unterlag Brochenzell dem späteren Turniersieger TSG Achstetten nach 1:1 im Siebenmeterschießen mit 2:3. Im Spiel um Platz drei siegte der VfL gegen den SV Fronhofen mit 1:0.

Die zweite VfL-Mannschaft als Meister der Kreisliga B5 musste in der Gruppenphase gegen den TSV Neu-Ulm, FC Lindenberg II, TSV Riedlingen, Spfr Dornstadt und den SV Scharenstetten bestehen, tat sich gegen die Gegner schwer und belegte am Ende in der Gruppe Platz vier.