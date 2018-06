VfL Brochenzell hat gleich drei Gründe, um ordentlich zu feiern

Es ist wahrlich eine historische Saison 2017/18 für den VfL Brochenzell, die am Samstag zu Ende gegangen ist: Gleich drei Meisterwimpel an einem Tag bei einem Verein zu überreichen, das ist selbst für die langjährige Staffelleiterin Anja Meissner keine Alltäglichkeit. So warteten dann auch gegen 20.30 Uhr alle drei Meisterteams (Erste, Zweite, Damen) samt Trainern und Betreuern, Sponsoren sowie alle, die an dem tollen Erfolg beteiligt waren, auf den großen Moment der Wimpelübergabe.

Auch in der Gemeinde durfte der VfL viel Anerkennung ernten, denn nachdem der SV Kehlen durch Fußballchef Franz Bernhard schon beim letzten Heimspiel Glückwünsche in Form von flüssiger Nahrung überbracht hatte, besuchte am Samstagabend eine größere Abordnung des TSV Meckenbeuren samt Vorstandsmitglied Gerhard Klein die Meisterfeier und gratulierte mit reichlich Bier für die Jungs und einer entsprechenden Menge Sekt für die Mädels. Ein tolles Zeichen sportlicher Verbundenheit.

Den ersten Wimpel gab es dann für die erste Mannschaft, die nach den Meisterschaften 2008/09 und 2013/14 nun zum dritten Mal den Versuch unternimmt, sich in der Bezirksliga zu etablieren. Es war eine überragende Saison, welche die gesamte Mannschaft samt Trainerduo Ralf Bühler und Rolf Weiland abgeliefert hat (bei nur einer Niederlage). Dies müsste doch auch für den Klassenerhalt in der Bezirksliga reichen, so Anja Meissner in ihrer Laudatio. Ähnlich sensationell das Abschneiden der zweiten Mannschaft mit ihren Trainern Adriano Granato und Sinan Saltik. Der Truppe ist es gelungen, nach den Meisterschaften in den Vorjahren zum dritten Mal in Folge den Titel zu verteidigen – dies dank 17 Siegen bei zwei Remis und drei Niederlagen.

Titel und Meisterschaft in der Bezirksliga der Frauen/Mädels ging an die SGM MBK, die sich mit dem TSV Eschach liiert hat und in 17 Partien 16 Siege und ein Unentschieden holte. Torschützenkönigin wurde Steffi Ritter mit 15 Treffern, was auch die Fupa-Torjägerkanone bedeutet. Obwohl man den Meisterwimpel schon am Nachmittag entgegennehmen durfte, ließen es sich die Mädels nicht nehmen, am Abend gemeinsam mit den Jungs eine hochverdiente Meisterparty ausgelassen zu feiern. (mj)