SVB-Feldbogenschützen starten erfolgreich in Meisterschaft

Bei der oberschwäbischen Meisterschaft haben die Bogenschützen des SV Brochenzell zehn Medaillen geholt: Viermal Gold, Fünfmal Silber und einmal Bronze lautet die Bilanz der SVB-Schützen laut Vereinsbericht.

In der Blankbogen-Jugendklasse ging der Titel an Tobias Ullmann. Er gewann mit 242 Ringen vor seinem Vereinskameraden Tamino Offermann (217) die Goldmedaille. Bei den Blankbogen-Damen konnte Angelika Ullmann (266) und lediglich einem Ring Rückstand auf Platz eins, die Silbermedaille erringen. Ebenfalls Silber holte Ljubomir Zivadinovic (278) in der Blankbogen-Altersklasse. Klaus Barié belegte hier mit 116 Ringen Rang acht. Die Blankbogen-Herrenklasse war fest in den Händen des SVB. Die ersten vier Plätze belegten Brochenzeller Bogenschützen. Gold ging an Jürgen Offermann (283 Ringe), Silber errang Olaf Nessensohn (260), Bronze gewann Thomas Zäh mit ebenfalls 260 Ringen. Andreas Gudelj vervollständigte den Erfolg mit 234 Ringen auf Platz vier. Enrico Walsdorf landete mit 145 Ringen auf Position 14.

Auch bei den Visierschützen gab es drei Medaillen. Gold gewann Adrian Eckel in der Juniorenklasse mit 263 Ringen. Ebenfalls Gold holte Roman Hartmann (293) in der Herrenklasse, gefolgt von Nino Ullmann auf Platz zwei (274). Mit diesen sehr guten Ergebnissen dürften sich wieder etliche SVB-Schützen für die Landesmeisterschaften Ende Juni qualifizieren. sz/Foto: pr