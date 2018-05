SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen wird vorzeitig Bezirksligameister

Mit einem 4:1-Heimsieg am Sonntag gegen den Tabellenzweiten und schärfsten Konkurrenten SV Achberg haben die Fußballerinnen der SGM Meckenbeuren/Brochenzell/Kehlen vorzeitig die Meisterschaft in der Bezirksliga Bodensee eingefahren und spielen damit nächste Saison in der Regionenliga VI. Zweimal Stefanie Ritter (32./79.) sowie Carmen Einberger (18.) und Lisa Wagner trafen für die in der laufenden Saison noch ungeschlagene Spielgemeinschaft. Der 2:1-Gegentreffer von Anne Bosio kurz nach der Halbzeitpause brachte den unangefochtenen Spitzenreiter nicht in Verlegenheit. Drei Spieltage vor Saisonschluss steht die Mannschaft von SGM-Spielführerin Johanna Roser damit vorzeitig als Champion fest. Nach Spielschluss war der Jubel riesig. Die Feierlichkeiten der Fußballerinnen und des Trainerteams um Thomas Kreuzer zog sich den gesamten Nachmittag über hin. Weil der frisch gebackene Meister noch nicht genug vom Fußball hatte, verfolgten die Spielerinnen später auch noch das A2-Spitzenspiel ihrer männlichen Vereinskollegen, das – ebenfalls gegen Achberg – 1:1 ausging. Foto: alho