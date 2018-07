Senioren feiern Sommerfest

Das Seniorenteam Brochenzell hat zum Sommerfest eingeladen. Uschi Keller-Weishaupt konnte 74 gut gelaunte Gäste begrüßen.

Zum Einstieg gab es eine „Kalte Ente“, eine Sommerbowle, die von Marianne Schwarz schmackhaft zubereitet wurde. Während sich die Senioren danach Kaffee und Kuchen schmecken ließen, wurden sie mit Musik der „Freunde der Oberschwäbischen Blasmusik“ bestens unterhalten und dankten dies mit herzlichem Applaus, wie das Seniorenteam mitteilt.

Im Anschluss daran begrüßte Lissy Klein einen ehemaligen Schüler der Grundschule Brochenzell, den Sänger Ayhan Polat, der mit drei stimmungsvoll gesungenen Liedern eine ganz besondere Atmosphäre herbeizauberte und die Zuhörer auf Anhieb in seinen Bann zog. Etwas später dann folgte noch ein gelungener Auftritt der Tanzschule Heinrich (vormals Tanzschule Schulz), deren Nachwuchs aus der Hip-Hop-Tanzgruppe mit Schwung und Rhythmus die Senioren zum Mitwippen und Mitklatschen veranlasste und dafür mit viel Beifall bedacht wurde.

Das Team um Sigi und Jan Schwarz warf derweil den Grill an und versorgte die Besucher kulinarisch. Das Fazit des Veranstalters: Alles in allem ein absolut gelungener Nachmittag, den das Seniorenteam wieder trefflich vorbereitet hatte und welcher bei Akteuren wie auch den Gästen in guter Erinnerung bleiben wird.