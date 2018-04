Rolf Weiland: „Müssen uns mächtig strecken“

Der VfL Brochenzell hat Nerven wie Drahtseile. Nichts bringt offenbar die Mannschaft des Trainerduos Rolf Weiland/Ralf Bühler aus dem Konzept. Auch in Neukirch lag der VfL mit 0:1 zurück und am Ende siegte der Spitzenreiter mit 2:1 und festigte Platz eins in der Tabelle. Mit Rolf Weiland sprach Giuseppe Torremante.

Herr Weiland, der Spieltag in der Fußball-Kreisliga A2 hatte einige überraschende Ergebnisse. Welche haben Sie am meisten überrascht?

Das 3:1 von Hege gegen Oberteuringen und das 3:0 von Eriskirch gegen die VfB U23. Oberteuringen hat gegen uns sehr stark gespielt und auch der VfB hat eine spielerisch starke Mannschaft. Irgendetwas ist in den Partien für die Gästeteams schiefgelaufen. Kompliment an Hege und Eriskirch, die hier die Oberhand behalten haben.

Der VfL Brochenzell hat sich nach dem 1:1 gegen Hege zum Auftakt wieder als eine sehr unangenehme Mannschaft gezeigt. In Neukirch gab es den nächsten knappen Sieg. Ist der Spitzenreiter ausgebuffter als die Konkurrenz?

Das könnte man so sehen, aber in Neukirch hat gar nichts gestimmt. Wir haben unter unseren Möglichkeiten gespielt. Das war ein ähnliches Spiel wie gegen Oberteuringen. Beide Partien haben wir knapp gewonnen (3:2 und 2:1), weil wir gute Einzelspieler haben. In Oberteuringen hat Michael Meschenmoser nach seiner Einwechslung zweimal getroffen, in Neukirch war es Jörg Baumann.

Wer kann den VfL Brochenzell auf dem Weg zur Meisterschaft noch aufhalten?

Einige Mannschaften. Achberg ist sehr stark und wird uns sicherlich wehtun wollen. Aber auch Dostluk ist eine sehr gute Mannschaft. Wir müssen uns mächtig strecken und wieder den Fußball spielen, den wir Trainer erwarten. Die Mannschaft hat in Neukirch nicht gut gespielt. Wir haben vieles vermissen lassen. Das Einzige, was am Ende positiv ist, ist das Ergebnis.

Am Sonntag ist die SpVgg Lindau in Brochenzell zu Gast. Ist das der richtige Gradmesser, um zu sehen, wie stark die Mannschaft wirklich ist?

Lindau ist eine gute Mannschaft. Das Team will den Relegationsplatz erreichen und in Brochenzell zu gewinnen, ist natürlich eine große Motivation. Wir müssen uns strecken, besser spielen als in Neukirch und auch in Oberteuringen. Da ist die Mannschaft gefordert. In diesem Spiel wird die individuelle Klasse nicht genügen, um drei Punkt zu holen.