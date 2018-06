Narrenzunft warnt vor „K.o.-Tropfen“

Alarm geschlagen hat Brochenzells Narrenzunft in Sachen „K.O.-Tropfen“: Im Nachklapp zum Eröffnungsball haben Humpisnarren wie Lumpenkapelle Froschties auf ihren Facebook-Seiten auf einen Vorfall hingewiesen, der auch bei der Polizei bekannt ist, wie Pressesprecher Markus Sauter bestätigt. Es gibt einen Verdachtsfall, bezieht sich Sauter auf laufende Ermittlungen, die auf die Rückmeldung des Opfers hin ausgelöst wurden.

Was ist passiert? Eine junge Frau, deren Freund Mitglied in der Zunft ist, war in der Bar von einem Quintett jüngerer Männer auf ein Getränk eingeladen worden, so kennt Jochen Mohne (stellvertretender Zunftmeister) den Hergang. Als sie sich nach diesem verabschiedete und nach oben ging, sei ihr unwohl geworden. Auf den Stufen brach sie zusammen, was zum Glück von den als Sicherheitsdienst eingesetzten Feuerwehrkräften bemerkt wurde. Ein Lob spricht ihnen Jochen Mohne für ihr Verhalten aus – nämlich nach erstem Augenschein gleich den Krankenwagen zu rufen. Womit er auch ausschließt, dass es sich um Folgen übermäßigem Alkoholkonsums handelte: Der Wert sei im Krankenhaus überprüft worden, vielmehr hätten sich typische Symptome gezeigt, die auf „K.O.-Tropfen“ deuteten – bis hin zu Herz-Rhythmus-Störungen.

Die junge Frau konnte nach einer Nacht im Krankenhaus wieder nach Hause. Die Brochenzeller Zunft aber wollte es damit nicht bewenden lassen. Zwar konnte das Quintett bislang nicht ermittelt werden, doch „haben wir eine Sorgfaltspflicht gegenüber unseren jüngeren Mitgliedern und Besuchern“, sagt Mohne.

Die Vorstandschaft hat daher am Dienstag beschlossen, den Weg in die Öffentlichkeit einzuschlagen. Was zum einen mit dem offenen Anschreiben auf der Homepage geschieht, aber auch mit Flyern: 1000 Stück hat Jochen Mohne zufolge die Druckerei Reckholder erstellt, die bei der Youngsters-Dance-Party, aber auch bei den eigenen Ausfahrten an die jüngeren unter den fast 1100 Mitglieder verteilt werden.

Entgegentreten will Markus Sauter seitens der Polizei einer Sorge, die auch auf der Homepage vermerkt ist – dass präpariertes Konfetti im Getränk landet und K.O.-Tropfen solcherart die unterhalb beschriebenen Folgen auslösen. Zwar sei dies immer wieder verbreitet worden, doch hätte das Labor des Landeskriminalamts dies geprüft und schließt diesen Weg aus. Eine solche Menge könne über Konfetti nicht verabreicht werden, erklärt der Chef der Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit beim Polizeipräsidium in Konstanz.

Auf ihrer Homepage gibt die Narrenzunft Brochenzell Hinweise im Zusammenhang mit „K.O.-Tropfen“: Demnach werden die Opfer gezielt angesprochen und auf ein Getränk eingeladen. Wenn kein Interesse besteht mitzugehen, wird das Getränk gebracht. „Vorsicht es könnten bereits K.O.-Tropfen im Getränk sein“, heißt es.

Und: „Die erste Wirkung setzt 10 bis 20 Minuten nach der Einnahme ein. Direkt nach der Einnahme von K.O.-Tropfen wird den Betroffenen meist plötzlich übel und schwindlig. Oft vermuten sie, dass dies vom Alkohol kommt, auch wenn sie bis dahin nicht übermäßig viel getrunken haben. Jedoch schon vor der Bewusstlosigkeit sind Frauen und Mädchen unter diesen Substanzen leicht manipulierbar. Rückwirkend können sie sich an diesen Wachzustand nicht mehr erinnern.“ Bei entsprechend hoher Dosierung setzte dann plötzliche Müdigkeit ein. „Die Opfer fallen in tiefen Schlaf oder werden sogar bewusstlos.“ Und: Sie kommen erst nach Stunden wieder zu sich. Werden K.O.-Tropfen mit Alkohol eingenommen, verstärke sich die Wirkung, teils mit gefährlichen Folgen bis zum Atemstillstand. Beim Aufwachen fühlen sich Betroffene völlig matt und stehen immer noch neben sich. In fast allen Fällen haben sie später keine konkreten Erinnerungen mehr (Filmriss/Blackout).

Auch halten die Narren Tipps zur Soforthilfe parat – so unter 112 Feuerwehr oder Notarzt rufen, zumal: „Notrufnummern funktionieren, auch wenn dein Handy kein Guthaben mehr hat.“ Und: „Bei Gewalttaten: zögere nicht die Polizei zu rufen (110), sie kann zur Beweisaufnahme eine sofortige Untersuchung in einem Krankenhaus veranlassen.“ Das Wichtigste: „Lasst eure Getränke nicht aus den Augen.“