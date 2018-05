Musiker feiern drei Tage lang bei bestem Wetter

33 Jahre Schlossfest in Brochenzell – das ist auch im Schnapszahlenjahr ein großer Erfolg gewesen. Blasmusik satt, gab es von Freitag bis zum Sonntag. Etliche Gäste waren dabei und haben ihre Brochenzeller Musikanten mit viel Applaus gefeiert.

„Es war wieder einmal so schön“, war an einem der Tische zu hören und die Begeisterung zog sich durch die ganze Gästeschar. Kein Wunder angesichts des musikalischen Mammutprogramms, das am Freitag begann. Den Auftakt machte der Musikantenwettstreit, bei dem die Taldorfer zum Sieger gekrönt wurden. Diese hatten eine tolle Show abgeliefert und sind in Blutritt-Manier ins Festzelt eingezogen – samt Pfarrer und Ministranten. Damit hatten sie die musikalischen Herzen der Gäste sofort auf ihrer Seite. Das bunte Programm der Tannauer hatte daher wenig Chancen auf den ersten Platz, wie auch das der Musikkapelle aus Berg, die mit einem ganz präzisen Spiel zu punkten wusste.

„Herz“ als zentrales Themades Festgottesdiensts

Dem Thema „Das Herz gewinnt“ nahm sich Pfarrer Josef Scherer an. Dieser nahm sich am Sonntag beim Festgottesdienst die „Nacht in Tracht“ als Beispiel. Mehr noch den Namen der fetzigen Band, die am Samstag für tolle Partystimmung sorgte. „Herz Ass“, das sei schon von weitem auf den Werbeplakaten der Brochenzeller ins Auge gestochen. Und das Herz gewinne immer, wenn es ein weites sei im Handeln und Tun. Wenn er es nicht kleinkariert denke, sondern großzügig und weitherzig“. Die Herzen ihrer Fans und Gäste haben sich die Brochenzeller auch am Sonntag im Sturm erobert. Mit den herrlichen Liedern oder der Schola beim Festgottesdienst zum Beispiel. Oder auch mit dem Jugendblasorchester Brochenzell/Ettenkirch/Kehlen/Meckenbeuren und der Musikschule, das ebenfalls musikalisch ins Festzelt einlief und mit ihr eigenes Frühschoppenkonzert eröffnet. Das war gespickt mit vielen Schmankerln für die Gäste, herrlichen Solisten und Gesangseinlagen sowie dem Können aller Register. „Von Freund zu Freund“ hieß es später am Nachmittag bei den Bavendorfer Musikanten, die weiter durchs Programm führten, gefolgt von der Musikkapelle Neukirch. Als die Kür vorbei war, hielt es die Musiker nicht mehr an ihren Tischen. Alle die ihre Instrumente mitgebracht hatten drängten auf die Bühne und stimmten in den Schwung der Brochenzeller ein.