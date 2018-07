Ljubomir Zivadinovic ist Landesmeister

Vier Bogenschützen des SV Brochenzell sind kürzlich zur diesjährigen Landesmeisterschaft in der Disziplin Bogen im Freien nach Welzheim gereist. In derzeit überragender Form präsentierte sich dabei Ljubomir Zivadinovic, wie der Verein mitteilt.

Zivadinovic schoss auf die 40-Meter-Distanz der Blankbogenschützen. Zur Halbzeit lag er mit 274 Ringen und zwölf Ringen Rückstand noch auf Position zwei. In der zweiten Hälfte konnte er sich mit einer sensationellen Runde von 296 Ringen steigern, mit 570 Gesamtringen die Goldmedaille erringen und den Titel des Landesmeisters sichern. Sein Vereinskollege Ignacio Roces startete ebenfalls in der Blankbogenklasse und belegte mit 426 Ringen Platz 23.

In der Compound Herrenklasse, in welcher auf 50-Meter-Entferung geschossen wird, starteten mit Matthias Möller und Thomas Zäh zwei SVB-Schützen. Anders als bei den Blankschützen wird im Compound eine Qualifikation von 72 Pfeilen mit anschließendem Finale geschossen. Hier verschaffte sich Möller mit 680 Ringen und Platz zwei eine gute Ausgangsposition. Zäh belegte mit 641 Ringen Position 19. Das reichte nicht fürs Finale der besten Acht. Im Viertelfinale stand Matthias Möller dem siebtplatzierten Heiko Hönsch aus Westhausen gegenüber. In 5 Passen zu je drei Pfeilen ging es um den Einzug ins Halbfinale. Hier kam der SVB-Schütze nicht so recht in Schwung, musste sich knapp mit 137:139 geschlagen geben und belegte am Ende den achten Platz.