Kräuterweible sorgt nach 48 Jahren für ein Novum

So etwas gibt es nicht jedes Jahr: Seit dem 11.11. verfügt s Narrenzunft über eine neue Maskengruppe. Das Kräuterweible ist von der Einzelmaske, die Karin Huchler 2009 erprobte, zum Quintett aufgestiegen. Seit 48 Jahren waren es drei Maskengruppen gewesen: Zuletzt kam 1961 der Schlossnarr hinzu.

Von unserem RedakteurRoland Weiß

Das allererste Mal hatte es das Kräuterweible 2005 ins Licht der Öffentlichkeit gezogen. Beim Jubiläums-Hexenspuk wirkte es als Überraschungsgast ebenso mit wie der Wintergeist. Auf die Fasnet 2008/09 hin hatte die Zunft die Anfrage an Karin Huchler gerichtet – ob sie nicht die Maske quasi erproben wolle. Spontan sagte sie zu, und in Oberteuringen war 2009 der erste Auftritt bei der Straßenfasnet. Selbst der eigene Büttel habe sie dort nicht erkannt, schmunzelt Karin Huchler, die seitdem sehr gute Erfahrungen mit dieser „einmaligen Chance“ gemacht hat. Da lässt sich auch der Wehmut darüber verschmerzen, dass sie für das Kräuterweible den Schlossnarren „ade“ sagen musste, denen sie seit 1999 angehörte.

Schlicht komme das Häs daher, zu dem ein Weidenkorb mit Kräutern dazu gehört. Abgesprochen wurde die Gestaltung mit dem Alemannischen Narrenring, erzählt Zunftmeister Markus Lanz – so mancher gute Tipp sei vom ANR ergangen, etwa dass nun Leinen statt Baumwolle vorherrscht.

Ein Konzept, das ankommt: „Ruckzuck“ seien die weiteren Bewerberinnen gefunden worden, freut sich Harald Aßfalg für das Präsidium der Zunft. Wohlgemerkt „Bewerberinnen“: Das gesamte Quintett besteht aus Frauen im Alter zwischen 40 und 50 Jahren, wobei durchaus auch Männer die Maske tragen dürfen. Pro Jahr soll die Kräuterweible-Gruppe um etwa fünf Masken wachsen; in diesem überschaubaren Tempo soll es stetig weiter gehen.

Wer das Kräuterweible selbst in Augenschein nehmen will: Bei den Umzügen in Bodnegg (10. Januar), Langenargen (17.) und Kehlen (24.) wird es zu sehen sein – und noch wesentlich öfters. Freilich gibt es eine Einschränkung: Das Kräuterweible darf nur dann mitspringen, wenn die gesamte Zunft zugegen ist.