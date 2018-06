„Gib Gas und finde Deine Werte“

„Du bist Du“, das hat Pfarrer Sigbert Baumann am Sonntag in der Brochenzeller Kirche St. Jakobus den Motorradfahrern und der Christengemeinde zugerufen und sie aufgefordert, Profil zu zeigen. Denn Gott habe sie geschaffen, als Originale. „Finde Deine Werte“, verlangte er und schwimme nicht mit dem Strom, „denn nur lebendige Fische schwimmen dagegen an, hin zur Quelle, zu Gott, dem Weinstock der den Lebenssaft spendet“.

Dazu spielte die Band mit E-Gitarre, Mundharmonika und Schlagzeug und herrlichem Rock-Sound ihrer Sänger. „Begleite alle, die auf unseren Straßen unterwegs sind mit Deiner Nähe und Liebe. Bewahre sie vor Unfällen und Unheil“, dafür beteten die Motorradfahrer und zeigten Solidarität mit dem Unfallopfer der Gemeinde, durch den Kauf von Christophorus-Medaillen zur finanziellen Unterstützung. Pfarrer Sigbert Baumann (früher in Kressbronn) hat sie alle gesegnet, die Fahrzeuge und zu allererst die Menschen. (wie)