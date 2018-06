Bei schönstem Wetter wurde am vergangenen Samstag der Familientag der Musikkapelle Brochenzell abgehalten. Beginn des Familientags war eine Bildersuchrallye zu Fuß, rund um Brochenzell. 41 Motive mussten auf der Wanderung gesucht werden und dazu Fragen beantwortet werden. Auf der Hälfte der Wanderung gab es eine Erfrischung mit Getränken und Eis. Nach gut zwei Stunden war man dann wieder an der Grundschule. In der Zwischenzeit wurden die Fragebögen der zwölf Fünferteams ausgewertet und die Sieger durften sich Preise aussuchen. Passend zur WM gab es Fußbälle und Fanartikel. Dank galt dem Klarinettenregister, das den Familientag organisiert hatte. Foto: Verein