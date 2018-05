Die „Herz Ass Partyband“ sorgt in Brochenzell für eine unterhaltsame „Nacht in Tracht“

Mit dem Blasmusikwettbewerb ist am Freitag Brochenzells Schlossfest gestartet. Am Samstag geht es weiter mit der „Nacht in Tracht“. Hier hat die „Herz Ass Partyband“ das Sagen und mehr als 25 Instrumente und Showelemente im Gepäck, so die Vorschau. Karten zu acht Euro gibt es an der Abendkasse. Einlass ist ab 16 Jahren. Das Zelt ist ab 19.30 Uhr geöffnet (Besuch für Gäste unter 18 Jahren nur mit Partypass). Einen Blasmusiktag für die ganze Familie gibt’s am Sonntag – mit dem Festgottesdienst ab 9.30 Uhr, den neben Brochenzells Schola das Jugendblasorchester mitgestaltet, mit dem Frühschoppenkonzert mit der heimischen Kapelle, mit Mittagessen, Kaffee und Kuchen, mit den Musikkapellen Bavendorf (13.30 Uhr) und Neukirch (16 Uhr) sowie dem ersten Brochenzeller Musikantentreffen ab 18.30 Uhr. Foto: Veranstalter