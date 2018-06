Brochenzeller Bogenschützen sind treffsicher

Gold, Silber, Bronze: So lautet die Medaillenbilanz der Brochenzeller Bogenschützen bei der Landesmeisterschaft im Feldbogenschießen. Bei den württembergischen Meisterschaften in Mühlen am Neckar waren insgesamt sieben SVB-Schützen am Start. Die Bedingungen für die Teilnehmer hätten auf dem herrlichen Parcours nicht besser sein können.

Zahlreiche Bergaufschüsse oder auch Schrägschüsse am Hang zwischen fünf und 60 Metern verlangten den Schützen einiges ab. Am Samstag gingen die Blankbogenschützen auf die etwa fünf Kilometer lange Runde. In der Jugendklasse konnte sich Tamino Offermann mit hervorragenden 284 Ringen den Titel des Landesmeisters sichern. Tobias Ullmann kam nicht so recht in Schwung und landete mit 206 Ringen auf dem vierten Rang. Angelika Ullmann kam mit 269 Ringen auf Platz zwei und wurde somit Vizemeisterin in der Damenklasse.

In der Herren Masterklasse konnte sich dann noch Ljubomir Zivadinovic mit 285 Ringen, vor seinem Vereinskollegen Jürgen Offermann (264 Ringe) der Platz vier belegte, die Bronzemedaille sichern. Tags darauf, am Sonntag, waren die Schützen mit Visier am Start.

Hier belegte Thomas Zäh bei den Compoundschützen mit 350 Ringen den neunten Rang. Roman Hartmann belegte in der Recurve Herrenklasse mit 272 Ringen Position zehn. Nun gilt es noch abzuwarten wer sich mit seinem Ergebnis für die deutschen Meisterschaften qualifizieren kann.