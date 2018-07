Bogenschützen sind erfolgreich

Zur Württembergischen Meisterschaft in Heidenheim hatten sich sechs Bogenschützen des SV Brochenzell qualifiziert. Insgesamt waren 480 Teilnehmer aus ganz Württemberg in den verschiedenen Klassen zugelassen. Dabei konnten sich Florian Glaser, Roman Hartmann und Anja Straßburger in Ihrem ersten Meisterschaftsjahr auf Anhieb für diesen großen Wettkampf qualifizieren.

Florian Glaser der in Schülerklasse B (11-12 Jahre) an den Start ging, konnte mit 530 Ringen sensationell den zweiten Platz erringen und somit die Silbermedaille in Empfang nehmen. Roman Hartmann wurde in der Jugendklasse (15-17 Jahre) mit 462 Ringen in einem starken Teilnehmerfeld 38. Anja Straßburger belegte in der Compound Damenklasse mit 457 Ringen den neunten Platz. Adrian Eckel kam in der Schülerklasse A (13-14 Jahre) mit 540 Ringen einen hervorragenden fünften Rang. Klaus Kleinmann belegte bei den Compoundschützen in der Altersklasse mit 556 Ringen mit Platz elf einen Rang im Mittelfeld. Angelika Ullmann startete in der Blankbogen Damenklasse und konnte mit 431 Ringen einen tollen vierten Platz erreichen.

Aufgrund der großen Starterzahlen bleibt nun abzuwarten ob sich jemand für die Deutschen Meisterschaften Anfang März in Ditzenbach (Hessen) qualifiziert.