Bogenschützen aus Brochenzell sahnen im Schwarzwald ab

Bei der württembergischen Landesmeisterschaft im 3D-Bogenschießen haben insgesamt 11 Starter des SV Brochenzell teilgenommen. In Heiligenzimmern (Schwarzwald) hatten die Schützen einen Parcours im Wald mit 24 Zielen zu durchlaufen. Samstags gingen die Compoundschützen an den Start.

Sie mussten die Ziele laut Vereinsbericht auf unbekannte Enternungen zwischen 10 und 45 Metern bewältigen. Hierbei konnte Olaf Nessensohn mit 460 Ringen den dritten Platz erkämpfen und die Bronzemedaille erringen. Thomas Zäh landete mit 428 Ringen auf Position sechs und Andreas Gudelj mit 411 Ringen auf Rang zehn. Valerie Kasper kam bei den Damen mit 348 Ringen auf Platz vier.

Am Sonntag waren dann die Blankschützen an der Reihe. Hier lag die Maximaldistanz für die Wettkämpfer bei 30 Metern. Olaf Nessensohn startete in der Herrenklasse und kam mit 315 Ringen auf Position vier.

In der Jugendklasse konnte Tamino Offermann seinen Titel verteidigen und gewann mit 335 Ringen die Goldmedaille. Tobias Ullmann erkämpfte sich mit 256 Ringen die Bronzemedaille. Ebenfalls Bronze ging an Klaus Barié in der Seniorenklasse (282 Ringe) vor seinem Vereinskollegen Rainer Klein, der mit 236 Ringen Platz vier belegte.

Gold und somit der Titel des Landesmeisters in der Herren-Mastersklasse ging mit 419 Ringen an Jürgen Offermann.

Ebenso wurde Angelika Ullmann in der Damen-Masterklasse mit 325 Ringen Landesmeisterin.