23-Jährige kracht um zwei Uhr nachts in Carport

Eine 23-jährige Autofahrerin ist am Samstag gegen 2.08 Uhr auf der Andreas-Hofer-Straße in Brochenzell von der Inselstraße kommend in Richtung Ettenkirch unterwegs gewesen. Hierbei kam sie nach links von der Straße ab und kollidierte frontal mit einem Carport und dem darin geparkten Wagen. Ein Atemalkoholtest bei der 23-Jährigen ergab, dass diese deutlich unter Alkoholeinwirkung stand. Der Führerschein der Frau wurde noch an Ort und Stelle von der hinzu gerufenen Streifenbesatzung einbehalten. Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 13 000 Euro. (pd)