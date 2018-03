16 Nachwuchsmusiker zeigen ihr Können

Am vergangenen Samstag hat das alljährliche Jugendvorspiel vom Musikverein Brochenzell im Brochenzeller Gemeindehaus in gewohnt angenehmer Atmosphäre stattgefunden. Eine Stunde lang gaben 16 motivierte Nachwuchsmusiker im Alter von sechs bis 13 Jahren ihr Können zum Besten und ernteten von stolzen Eltern und begeisterten Gästen einiges an Bewunderung und Applaus.

Es begann mit Schülern aus dem Schnupperunterricht, der aus einer Kooperation von Musikverein, Musikschule Meckenbeuren und der Grundschule Brochenzell entstanden ist. Ebenso wie auch das darauffolgende Blockflötenensemble, die „Bläserkids“, das aus Erst- und Zweitklässlern besteht und mit fröhlichen Melodien sein Publikum weiterhin unterhielt. Für die Zuhörer ist es immer wieder beeindruckend zu sehen, wie viel die Kinder in nur wenigen Monaten auf ihren Instrumenten lernen.

Anschließend kamen jene Schüler auf die Bühne, die schon etwas länger Unterricht an der Musikschule Meckenbeuren erhalten. Sie spielten im Duett, mit Playback oder wurden auf dem Klavier begleitet, was für die Zuhörer abwechslungsreich und ein musikalischer Hörgenuss war.

Nach dem Vorspiel lud der Musikverein alle Eltern, Gäste und natürlich die kleinen Musiker zu Kaffee und leckeren Kuchen ein. Währenddessen durften sich all diejenigen, die noch auf der Suche nach ihrem Instrument sind (und alle anderen auch), an den ausgestellten Instrumenten des Musikvereins versuchen, was zu einem fröhlichen Klanggemisch in einer netten Atmosphäre führte. Nebenbei wurden sie von Mitgliedern des Musikvereins fachkompetent beraten.

Der Musikverein Brochenzell bedankte sich bei allen Gästen und Musikern für ihr Kommen und ihr reges Interesse, außerdem bei den Musikschullehrern und bei der Grundschule Brochenzell für die gelungene und lebendige Kooperation. Auch den Jugendleitern Monika Haas und Ramona Öhs galt der Dank für ihren engagierten Einsatz.