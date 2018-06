Vier Frauen nähen gemeinsam

In der „guten Stube“ des Mesnerhauses bietet Franziska Pollini seit Freitag einen Nähtreff an. Mit Gitta, Henriette und Doris haben sich bereits vier Frauen gefunden, die gerne miteinander das Pedal ihrer Nähmaschinen treten. Während Gitta und Henriette bereits ganz konkrete Vorstellungen haben, was sie nähen wollen, blättert Doris noch den Ordner mit Schnittmustern durch, den Franziska Pollini mitgebracht hat. Überhaupt hat die Neubürgerin das erste Treffen perfekt vorbereitet. Ein Bügelbrett steht bereit, und reichlich Zubehör hat sie auch gleich mitgebracht.

„Nachdem die Ankündigung in der Zeitung war, haben mich gleich einige Frauen angerufen, die noch jede Menge Nähutensilien zuhause haben, aber gar nicht mehr nähen“, erzählt Pollini. So liegen jetzt auf einem Tisch Bordüren, Ziergummis und Spitzen in allen möglichen Farben. Ganz praktisch in Kästen, in denen ursprünglich Handwerker Schrauben, Muttern, Nägel oder Unterlagscheiben lagern, bewahrt die Hobbynäherin ihre Knöpfe oder Fadenrollen au. „Das ist ja praktisch, durch die Plastikdeckel kann man gleich sehen was drin ist“, findet Doris, die von der Idee mit dem Nähtreff ganz begeistert ist.

Neueinsteiger sind willkommen

Alle Teilnehmer kennen sich mit ihren Nähmaschinen aus und haben auch schon öfter etwas genäht. In der Gruppe finde sie es aber unterhaltsamer, als daheim alleine im Kämmerlein. Die Fertigkeiten der vier sind unterschiedlich. So hat die Organisatorin kein Problem damit, wenn sich Interessenten finden, die noch keine Näherfahrungen haben.

Der Treff ist offen und soll vorerst 14-tägig immer freitags um 19 Uhr stattfinden. Musikalische Unterhaltung bekommt der Kreis vom Jugendtreff, der im Raum nebenan seine Musik laufen lässt.