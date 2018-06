Unechte Teilortswahl ist Thema

In diesem Jahr jährt sich die Eingemeindung Ahausens zum 40. Mal. Die Urkunde datiert auf den 1. Januar 1973 und ist von den damaligen Bürgermeistern Kurt Lange (Bermatingen) und Fritz Welte (Ahausen) unterzeichnet worden. Vier Jahrzehnte danach sieht der heutige Bürgermeister Martin Rupp den Zusammenschluss der ehemals selbstständigen Gemeinden als gelungen an. „Es gibt rege Kontakte, die Bevölkerung ist zusammengewachsen.“ Auch das Vereinsleben sieht er als verbindendes Element, dennoch habe sich jeder Ort eine Eigenständigkeit bewahrt. Rupp: „Das ist auch gut und richtig so.“

Grund genug für eine Feier, findet die Verwaltungsspitze. Kein rauschendes Fest, aber ein Festabend ist Mitte Mai geplant. Schon fest steht, dass der Mundartkabarettist Bernhard Bitterwolf aus Bad Waldsee einen Programmbeitrag bestreiten wird. Auch der Überlinger Fotograf Achim Mende soll den Abend bereichern. Deshalb steht der Termin noch nicht definitiv fest, sagt Hauptamtsleiter Matthias Kienle.

Fest steht laut Bürgermeister Rupp aber, dass am Dienstag, 22. Januar, die Unechte Teilortswahl Thema im Gemeinderat wird. Im Jahresinterview mit der Schwäbischen Zeitung hatte sich der Bürgermeister bereits positioniert. Er geht davon aus, dass sie wegfallen wird. „Ich halte das auch für richtig, meiner Meinung nach braucht man sie nicht mehr.“ So wäre es ein schönes Signal für 40 Jahre Gemeindereform, wenn dieses Konstrukt nun abgeschafft würde.

Damit herrscht weitgehend Konsens mit den Fraktionen des Gemeinderats, wie die Nachfrage der Schwäbischen Zeitung bei den jeweiligen Sprechern gezeigt hat. „Es ist ein sensibles Thema. Doch die große Mehrheit der Freien Wähler wird wohl dahinter stehen, dass man die Unechte Teilortwahl aufgibt“, so Franz Kutter zu den Vorbesprechungen in seiner Fraktion.

Wolfram Frei sagt, dass sich auch die Gemeinderäte der CDU zusammengesetzt hätten, um eine Meinung zu bilden. „Der Trend geht wohl dahin, dass man die Unechte Teilortswahl aufgeben will.“ Seiner Meinung nach trage dieses Konstrukt eher zur Trennung als zum Zusammenwachsen bei. Ein Gremium wie der Gemeinderat sollte die Interessen der Gesamtgemeinde vertreten, deshalb mache es Sinn, wenn alle Kandidaten von allen Bürgern gleich gewählt werden könnten. Das sieht auch Heiner Bühler so, der für die LBU und die SPD spricht. Hier ist der Trend eindeutig – die Unechte Teilortswahl soll nach Wille der Gemeinderäte dieser Gruppierungen fallen. Auch für ihn ist entscheidend, dass jeder Bürger bei der Kommunalwahl 2014 die freie Wahl hat und in der Stimmabgabe nicht eingeschränkt werde. Zumal die unechte Teilortswahl auch regelmäßig zu ungültigen Stimmzetteln geführt habe. „Inzwischen sind 40 Jahre vergangen, da gibt es viele Menschen die sagen: „Uns ist diese Sonderregelung nicht mehr so wichtig.“

Von dieser Entscheidung unabhängig ist das Fortbestehen des Ortschaftsrats Ahausen. Doch sicherlich wird auch das Thema am 22. Januar sein. Die Sitzung im Rathaus beginnt um 19 Uhr. Einen Tag zuvor tagt der Ortschaftsrat.

Info: Die unechte Teilortswahl ist eine Sonderregelung im Kommunalwahlrecht von Baden-Württemberg. Sie war vom Gesetzgeber als Konstrukt gedacht, um einer bisher selbstständigen Gemeinde eine gesicherte Vertretung in der neuen Kommune zu garantieren. Allerdings birgt das Verfahren der unechten Teilortswahl auch einige Risiken. Bei jeder Gemeinderatswahl kommen einige ungültige Wahlzettel in die Urne. Das liegt daran, dass jeder Stimmberechtigte 14 Stimmen hat und diese auf maximal 14 Bewerber verteilen kann - dabei darf ein Bewerber bis zu drei Stimmen bekommen. Da aber lediglich nur drei Ahauser einen Anspruch auf den Sitz im Gremium haben, konnten die Bürger aus dem Teilort maximal neun ihrer 14 Stimmen an die Bewerber verteilen. Mit der Abschaffung der unechten Teilortswahl wäre diese Art der Stimmverteilung aufgehoben. Jeder Bürger der Gemeinde könnte dann frei entscheiden, wie viele seiner 14 Stimmen er auf die Kandidaten aus dem Gesamtort verteilen will.