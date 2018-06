Touristischer Arbeitskreis wählt Motto „Heute und Damals“

Der touristische Arbeitskreis hat am Donnerstag im Sozialraum des Bermatinger Rathaus seine erste Sitzung in diesem Jahr abgehalten. Dabei hat Sarah Berenbold das Programm für 2014 vorgestellt. Sabine Bader von der Tourist-Information Markdorf stellte dabei die Zahlen und Fakten der abgelaufenen Saison vor.

Während im vergangenen Jahr das Thema „Jakobsweg“ ausgesucht worden war und bei Einwohnern wie bei Gästen sehr gut angekommen ist, heißt das Motto für diese Saison „Heute und Damals“. Ein sehr buntes und Abwechslungsreiches Programm hat die Tourismusbeauftragte für Bermatingen zusammen gestellt. Diverse Lesungen, Führungen, Wanderungen, Weinproben und Besuche von lokalen Museen stehen 2014 im Veranstaltungskalender.

Wieder bei der Gewerbemeile

Bei der Gewerbemeile, die in diesem Jahr zum fünften Mal stattfindet, wird der Arbeitskreis sich wieder präsentieren. Dieses Mal mit dem neuen Messestand, der im vergangenen Jahr angeschafft wurden. Erfreulich ist auch, dass die Tourismusgemeinschaft Gehrenberg für Bermatingen neue Leihfahrräder angeschafft hat. „Zehn neue Fahrräder stehen den Touristen in der Gemeinde zur Verfügung. Die alten Räder waren in die Jahre gekommen und technisch nicht mehr auf dem neusten Stand“, informierte Sabine Bader die Leiterin der zentralen Tourist-Information die fast vollzählig erschienen Mitglieder des Arbeitskreises.

In Planung für das neue Jahr ist eine Radwegekarte, die dafür sorgen soll, dass sich die Gäste in der Ferienregion Gehrenberg bewegen können. „Dabei ist an keine Beschilderung der Wege gedacht“, so Bader. Beispiele seien „nach der roten Bank biegen Sie an der zweiten Kreuzung nach links ab“. Eine Machbarkeitsstudie für „Premium Spazierwege“ soll, nachdem die Premium Wanderwege so gut eingeschlagen sind, in Auftrag gegeben werden. Zudem hat die Tourismusgemeinschaft ein Zählgerät bestellt, das auf den Premiumwanderwegen Zahlen über die Wanderer, die dort unterwegs sind liefern soll.