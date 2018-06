SZ-Fitnesstest: Nur die anderen haben Migräne!

Beim „SZ-Fitnesstest“ nimmt Redakteurin Ingeborg Wagner die Angebote des Turnvereins Bermatingen unter die Lupe. Heute ist „Fitness und Gesundheit ab 50 Jahren“ mit Sabine Homburger an der Reihe.

Ein bisschen geht es an diesem Abend in der Bermatinger Gymnastikhalle zu wie in Bibione am Strand: Wir liegen Handtuch an Handtuch, beziehungsweise Matte an Matte. Riegenleiterin Sabine Homburger weiß aus Erfahrung, dass ihre Mittwochsdamen treu sind und regelmäßig in die Stunde kommen. Aber über diesen Ansturm ist auch sie erstaunt. „Die verwöhnen mich“, sagt sie.

Sie hat die Gruppe von ihrer Mutter „geerbt“, die bis vor zwei Jahren Riegenleiterin war. Manche der Frauen turnen schon Jahrzehnte zusammen. Und das merkt man. Die Damen sind ausgesprochen fit und machen alles mit, was Homburger ansagt. Und fast alles ohne zu murren...

Per DVD-Player droht eine Sängerin ihrem Liebsten an, dass sie heute Nacht Migräne hat. Da kommen wir schon anders in Wallung. Dafür sorgt eine sportliche Kombination von Übungen mit Redondo-Ball und Pad. Der Redondo ist ein superweicher Gymnastikball. Er ist zwar nicht schwer, entwickelt aber komischerweise ein Zentnergewicht, wenn man ihn zwischen die Unterarme klemmt und diese gefühlt 30 Stunden nach oben reckt.

Das Pad setzt die Trainerin einerseits wie einen Stepper ein. (Für alle noch folgenden Fitnesstests hier der Wink mit dem Zaunpfahl: ICH LIEBE DEN STEPPER!) Doch der softe Boden des Pads hat noch einen ganz anderen Aspekt. Das stetige Ausgleichen des instabilen Untergrunds fördert das Gleichgewicht und sorgt für Ausdauer, Kraft und Beweglichkeit.

Im Ringsitz anspannen

Über den Lautsprecher tönt „Du hast mich tausendmal belogen...“. Da widmen wir uns doch lieber unserem Beckenboden. Dafür setzen wir uns auf den Ball, die Beine im Ringsitz, und spannen die Schichten eine nach der anderen an. Und lösen wieder. Puh! Ganz schön anstrengend. Und sehr unterhaltsam, wenn man dabei in die Gesichter seiner Mit-Turner schaut. Oder in den Spiegel. Mein Gesicht zumindest ist putterrot. Ich dachte immer, ich bin einigermaßen fit. Dazu fällt mir nur dieser Refrain ein: „Ich hab mich selbst ganz schön belogen...“ Und jetzt alle!

Kurz und knapp:

Das Angebot: Fitness und Gesundheit ab 50 Jahren.

Die Trainerin: Sabine Homburger, 48 Jahre alt, ausgebildete Übungsleiterin für Geräteturnen und Gesundheitsprävention sowie Pilates-Trainerin. Seit über 30 Jahren als Übungsleiterin im Verein aktiv. Mit 15 Jahren übernahm sie die Leitung der Mädchenturngruppe.

Die Zielgruppe: Sabine Homburger möchte Frauen von 55 bis 75 Jahren ansprechen, die sich sportlich betätigen wollen, aber auch Spaß an Geselligkeit haben und soziale Kontakte pflegen wollen.

Die Daten: Der Kurs ist immer am Mittwoch von 18.30 bis 20 Uhr in der Gymnastikhalle in Bermatingen.

Die Kosten: Eine Jahresmitgliedschaft im TVB beträgt 50 Euro

Fazit: Die 90 Minuten haben mir sehr gut getan, ich habe mich gut angeleitet gefühlt und konnte problemlos - und vor allem mit Spaß! - alles mitmachen. Sind schon eine eine coole Truppe, die Mädels! Beeindruckend fand ich das sportliche Konzept von Sabine Homburger, die in ihrem Kurs auch Elemente zur Sturzprävention einbaut. Nur über die Musik müssen wir uns noch mal unterhalten...