Senioren feiern ihr eigenes Weinfest

Sehr gut besucht war die Weinfestnachlese des Seniorenkreises in der Besenwirtschaft Dilger am Donnerstagnachmittag. Vorsitzender Alois Gohm war bestens gelaunt, und die Senioren hatten viel Spaß bei Dinnele und Wein. Konrad Dilger erzählte von der Entstehung des Weingutes seiner Familie. Natürlich drehte sich sein Vortrag auch um die Herstellung des Rebensaftes und die Pflege der Rebstöcke das ganze Jahr über.

Bei den Senioren sind viele dabei, die das erste Weinfest vor 40 Jahren erlebt haben und sich an Details erinnern. Marianne Fritz und Anna Endres haben bei der Weinfestpremiere im Keller des markgräflichen Weinverkaufs gearbeitet. „Damals war noch nicht so viel los wie heute“, sagt Fritz. Endres erinnert sich: „Da isch eine mit alle viere die Stiege hochkrabbelt. Do hond mir vielleicht glachet. Wer war denn des?“ Für die betroffene Person ist es wahrscheinlich besser, dass sich die beiden Damen nicht mehr an den Namen erinnern.

Berthold Stehle, der als langjähriger Musikvereinsvorsitzender viele Weinfeste organisiert hat, stellt fest, dass die Besucherzahlen ständig gestiegen sind. „Es sind viel mehr Leute auf dem Fest. Vor allem auch jüngere. Früher war es auch schön, aber heute ist mehr los. Mehr Auswahl an Weinen und an Speisen", sagt er. Was sich seiner Meinung nach kaum verändert hat, ist die Stimmung im Gewölbekeller. „Gerade dieses Jahr am Samstag war es dort so wie früher", ergänzt Stehle. Franz Brändle ist erstmals beim zweiten Weinfest in Bermatingen dabei gewesen. Jahrelang hat er beim Auf- und Abbau der Laube des Turnvereins mitgewirkt. Er genießt jetzt, als nicht mehr Aktiver, das Fest ohne Eigenleistungen.

Alois Gohm fragt Bürgermeister Martin Rupp, der sich zu den Senioren gesellt, ob denn das ZDF noch da sei. „Ich hätte gerne ein Bild von der Runde hier und den acht fleißigen Helferinnen des Bewirtungsteam im Winzerinnenoutfit im Fernsehen gesehen“, sagt er mit einem Augenzwinkern.

Rupp ist es ein Anliegen, sich bei der Familie Dilger, die neben dem Markgrafen von Baden zu den größeren Winzern in Bermatingen gehört, für die gute Pflege der Gemeindereben zu bedanken.