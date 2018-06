Schulförderverein wählt Vorstand neu

Die nächste Mitgliederversammlung des Grundschulfördervereins findet am Donnerstag, 4. Dezember, um 19.30 Uhr in der Schule in Bermatingen statt. An den Sitzungen können die Elternvertreter und Vertreter der Gemeinde ohne Stimmrecht teilnehmen. Das gleiche Recht gilt für Lehrer der Grundschule Bermatingen, sofern sie nicht Vereinsmitglied sind. Auf der Tagesordnung stehen unter anderem die Wahl des Vorstands. Mehrere Mitglieder des Vorstands sind ausgeschieden oder wollen ihre Ämter niederlegen, nun geht es darum, Nachfolger zu finden. So erklärt sich auch der Punkt „Satzungsänderung und Vereinsauflösung“. Sollte das nicht gelingen, wird es schwierig, den Verein weiter zu führen. „Wir mussten die Eltern hier etwas wachrütteln. Wir hoffen aber, dass uns das gelungen ist“, sagt Rektorin Anja Weber. Der Jahresbericht, die Festsetzung des Mitgliedsbeitrags, und die Entscheidungen von Aufnahme und Ausschluss von Mitgliedern steht ebenfalls an.