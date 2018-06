Rupp ehrt langjährige Gemeinderäte

Für ihr langjähriges kommunalpolitische Wirken wurden Carola Mahler (LBU-Gemeinderätin), Jakob Krimmel (LBU) und Franz Kutter (Freie Wähler) am Dienstagabend von Bürgermeister Martin Rupp ausgezeichnet. Alle drei sind weiterhin im Gemeinderat aktiv und Krimmel auch im Ortschaftsrat Ahausen vertreten. Zudem wurde er zum Ahauser Ortsvorsteher gewählt.

Franz Kutter gehört dem Gemeinderat seit 1994 an und ist nach dem Ausscheiden von Heiner Bühler und Gerhard Barisch nun der dienstälteste Rat in Bermatingen. Das mache sich bei vielen Diskussionen bemerkbar, denn Franz Kutter kenne sich in allen Themen in der Gemeinde bestens aus und habe auch durch sein vielfältiges Vereinsengagement das Ohr eng an den Wünschen und Bedürfnissen der Bürger. Wörtlich sagte Rupp: „Wenn auch vereinzelt kritisiert - wie mit seinem Bauvorhaben als Bauträger am Schlehenhang, aber dafür gibt es ja in der Gemeindeordnung die Befangenheitsregelungen - hat er doch bei allen Entscheidungen im Gemeinderat das Allgemeinwohl im Blick und bereichert mit seinem Sach- und gesunden Menschenverstand jede Diskussion.“ Kutter ist im Gemeindeverwaltungsverband und im Gutachterausschuss. Zudem war Franz Kutter in den letzten Jahren auch erster Bürgermeisterstellvertreter.

Carola Mahler zog erstmals 2004 in den Gemeinderat ein. Seither vertrete sie ihre Meinung immer wieder engagiert, „und im positiven Sinne auch das ein oder andere Mal emotional“, so Rupp. Dabei bereichere Mahler mit ihren manchmal auch unkonventionellen Sichtweisen die Diskussionen. Zusätzlich hat sie viele Jahre lang beimn dörflichen Adventskalender engagiert, der aus der Vorweihnachtszeit in Bermatingen nicht mehr wegzudenken sei.

Jakob Krimmel ist vor zehn Jahren erstmals in den Ortschaftsrat eingezogen und hat sich mit seiner sachlichen und engagierten Art schnell Anerkennung erarbeitet, so Martin Rupp. „Sicherlich ist es dadurch auch 2009 zusätzlich in den Gemeinderat gewählt worden.“ Dort bringe er seinen Sachverstand als Architekt insbesondere im Bauausschuss, sie aber auch immer wieder kritischer Mahner, nicht nur, wenn es um die Freiheit der Bauherren im Rahmen der Bebauungspläne gehe.