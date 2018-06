Polizei klärt Fahrerflucht auf

Aufgrund von Zeugenaussagen hat die Polizei eine vorausgegangene Fahrerflucht am Freitag in der Autenweiler Straße aufgeklärt. Dort fuhr ein 78-jähriger Autofahrer auf der Autenweiler Straße ortsauswärts, als er nach eigenen Angaben nach rechts lenken musste, um eine Kollision mit einem entgegenkommenden Auto zu vermeiden. Hierbei streifte er mit dem rechten Außenspiegel den Heckbereich eines parkenden Autos. Zunächst fuhr der 78-Jährige weiter, kehrte aber nach wenigen Minuten zur Unfallstelle zurück, um die Scherben des beschädigten Scheinwerfers zu beseitigen. Anschließend entfernte er sich erneut von der Unfallstelle. An beiden Autos entstand ein Schaden von mehreren Hundert Euro.