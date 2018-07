Plakate zeigen vielfältiges Engagement in der Gemeinde

Mit einer Plakataktion haben sich am Sonntag verschiedene Gruppen und Einrichtungen in der Bermatinger Pfarrkirche präsentiert. Dazu aufgerufen hatte der Besuchsdienst der Caritas. Nach dem gut besuchten Gottesdienst fand ein reger Austausch statt.

Von unserer Mitarbeiterin Andrèe Störk

In erster Linie ging es den Mitarbeitern des Besuchsdienstes mit ihrer Plakataktion darum, die verschiedenen Gruppierungen der kirchlichen und politischen Gemeinde vorzustellen. 16 Gruppen sind von Gerda Dilger, der Vorsitzenden, angeschrieben worden, ein Plakat zu gestalten, zwölf sind dieser Anfragen nachgekommen. Und so ergab sich aus den fantasievollen und aussagefähigen Plakaten insgesamt ein recht buntes Bild. Die Kirchenbesucher nutzten die Gelegenheit und schauten sich die zwölf Exponate genau an. Die Plakate stammten von den beiden Kindergärten aus Bermatingen und Ahausen, der katholischen Frauengemeinschaft, vom Bermatinger Musikverein, von der Altengymnastik, des Altenkreises, den Ministranten aus beiden Ortsteilen, der Hospizgruppe Salem, den Firmvorbereitungsgruppen, der Pauline 13 und dem Besuchsdienst selbst. Vertreter der Gruppierungen waren ebenfalls anwesend, so dass sich einige interessante Gespräche entwickeln konnten.

Vernetzung erwünscht

„Das Ziel dieser Plakataktion ist, dass deutlich wird, was die Kirche hier vor Ort zusammenhält, und wahrzunehmen, was eine lebendige Gemeinde ausmacht“, sagte Gerda Dilger. Denn: „Nicht alle kennen die Bandbreite der aktiven kirchlichen und politischen Gruppierungen. Es ist doch beeindruckend welche Vielfalt hier zusammen gekommen ist.“ Die engagierte Vorsitzende des Besuchsdienstes hofft, dass durch diese Aktion eine Vernetzung der verschiedenen Gruppen angestoßen wird.