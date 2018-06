Ortschaftsräte sind zufrieden: Jakob Krimmel besteht die Probezeit

In der letzten Ahauser Ortschaftsratssitzung des Jahres hat Ortsvorsteher Jakob Krimmel über den Stand der Bauarbeiten in Ahausen informiert. „Der erste Abschnitt der Gehrenbergstraßensanierung ist fast fertig“, sagte Krimmel. Die Bauarbeiten seien zügig vorangeschritten, die Asphaltarbeiten für diese Woche anvisiert. Außerdem gibt’s einen Wechsel bei den Freien Wählern.

„Der nächste Bauabschnitt vom Felchenweg bis zur Brücke erfolgt nach der Fasnet“, führte Jakob Krimmel aus. „Die Brücke zwischen der Meersburger Straße und dem Mühlenweg ist richtig schön geworden“, sagte der Ortsvorsteher. Die Zuwege auf beiden Seiten seien inzwischen gepflastert.

Anbieter wollen nicht investieren

„Es war eine tolle Zeit mit guten Sitzungen“, befand Matthias Schellinger (Freie Wähler), der nach eineinhalb Jahren wegen Umzugs aus dem Rat ausscheidet. „Du warst eine Bereicherung für den Ortschaftsrat“, sagte Jakob Krimmel lobend. Schellingers Nachfolger ist Karl Hafen (Freie Wähler).

Auch die Vorberatung des Haushaltsplanes 2016 stand auf der Tagesordnung. „Alle geplanten Maßnahmen stehen unter dem Vorbehalt der Finanzierbarkeit“, so der Ortsvorsteher. Das Rathaus sowie das alte Schulhaus sind bereits mit einer neuen Heizungsanlage ausgestattet worden. Die Planungen für ein weiteres Wohngebiet in Ahausen stehen auf der Agenda 2016. „Diese Planungen hängen auch am Hochwasserschutz der Seefelder Aach“, sagte Krimmel. Die allgemeinen Erneuerungsmaßnahmen in der Wasserversorgung, insbesondere in der Gehrenbergstraße, seien noch nicht abgeschlossen.

„Die obere Mühlbachstraße ist durch die Umleitung schwer strapaziert“, stellte Karl Volz (CDU) fest. Diese Sanierung müsse frühzeitig angegangen werden, damit die Straße wieder ordentlich befahrbar sei. Die Sanierung des Teilabschnitts Meersburger Straße, Stich Richtung Mühlenweg, brachte Andrée Störk (LBU) zur Sprache. „Die Oberfläche wird aufgefräst und neu verdichtet“, sagte Krimmel.

Die Glasfasernetz-Versorgung im Ort beschäftigte Ralf Veeser (Freie Wähler). „Wir sind mit Anbietern in Kontakt“, sagte Hauptamtsleiterin Maria Wagner. Das Problem sei, dass die Anbieter nicht investieren wollten und in der Gemeinde keinen Gewinn sähen. „Aus diesem Grund sind wir dem kommunalen Kommunikationszweckverband beigetreten“, entgegnete Karl Volz.

Das unter Denkmalschutz stehende Waaghäusel brachte Karsten Küpfer (LBU) zur Sprache. „Da muss was getan werden“, so Küpfer. Ortsvorsteher Krimmel berichtete, dass die Gemeinde Angebote eingeholt hätte, ein Wasser- und Stromanschluss werde eingebaut. Enttäuscht zeigte sich Küpfer über die geplante Wohnbebauung an der oberen Mühle. „Schade, dass das Areal nicht für seniorengerechtes Wohnen oder Ähnliches genutzt wird“, so Küpfer. Die Lage sei ideal, da unweit ein Einkaufsmarkt und die Kirche lägen und es möglich sei, auch ohne Auto am Ort zu verbleiben. „Dieses Thema verlieren wir nicht aus den Augen“, versicherte Krimmel.

Mit einem kurzen Jahresrückblick beendete Krimmel die Sitzung. „Was zu bewältigen war, hat Jakob Krimmel gut gemacht“, sagte Karl Volz. Im zweiten Jahr als Ortsvorsteher sei die Probezeit vorbei und Krimmel habe seine Arbeit gut gemeistert. Dafür gab es neben Dankesworten auch einen Korb mit Leckereien.