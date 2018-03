Immer mehr Gäste kommen an den Gehrenberg

Die Tourismusregion rund um den Gehrenberg erfreut sich wachsender Beliebtheit. Die Übernachtungszahlen in den Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen haben in 2017 zugelegt, zudem verweilten die Gäste auch länger, waren es bisher drei, sind es nun vier Tage gewesen. Von diesem positiven Trend berichtete die Geschäftsführerin Sylvia Westermann in der Mitgliederversammlung der Tourismusgemeinschaft Gehrenberg-Bodensee am Montag in Bermatingen. Bei den Vorstandswahlen wurde Wolfgang Metzler als Vorsitzender bestätigt, ferner wurden drei Mitglieder für langjährige Tätigkeit im Vorstand geehrt.

In der Tourismusgemeinschaft haben sich Vermieter von Zimmern, Ferienwohnungen und Hoteliers aus den Gemeinden Bermatingen, Deggenhausertal, Markdorf und Oberteuringen zusammengeschlossen, um die Region gemeinsam zu vermarkten. Der Verein wird überwiegend von den vier Gemeinden finanziert. Höhepunkte im vergangenen Jahr waren die Wanderung zum Jubiläum der Stadt Markdorf auf dem Premiumweg auf dem Gehrenberg und die Apfel-Safari in Oberteuringen, berichtete Vorsitzender Wolfgang Metzler. Beide Veranstaltungen seien sehr erfolgreich gewesen, ebenso wie der Sternmarsch zum Abschluss der Sommerkonzerte im Schlosshof.

Moderate Anhebung der Beiträge

Auch in diesem Jahr werde es wieder Sommerkonzerte im Schlosshof geben, für die Bewirtung sei eine Lösung gefunden worden, kündigte Metzler an. Für das nächste Jahr werde noch gemeinsam mit der Stadt Markdorf nach einem passenden Platz für die Konzerte gesucht. Aufgrund gestiegener Kosten und immer mehr EMail-Anfragen die im Büro bearbeitet werden müssen, sei eine moderate Anhebung der Jahresbeiträge notwendig, erklärte der Vorsitzende. Derzeit hat die Gemeinschaft fast 160 Mitglieder. Bei den Finanzen habe es 2017 einen kleinen Überschuss gegeben, durch einen Sonderzuschuss der vier Gemeinden konnte ein Minus, aufgrund der großen Veranstaltungen, verhindert werden, berichtete Kassiererin Susanne Markhart. Für 2018 sei ein ausgeglichener Haushalt geplant.

Bei der Bodensee-Karte seien die vier Gemeinden zurückhaltend gewesen, da sich diese Gästekarte refinanzieren müsse, erklärte der Markdorfer Bürgermeister Georg Riedmann. Geschäftsführerin Sylvia Westermann stellte die verschiedenen Marketing-Aktionen für 2018 vor. Zudem sei die Homepage der Tourismusgemeinschaft gründlich überarbeitet worden, ferner soll die Online-Buchbarkeit der Unterkünfte überarbeitet und verbessert werden.

Für über 20 Jahre Tätigkeit im Vorstand wurde Christine Steidle geehrt. Seit 33 Jahren ist Rudolf Ehinger im Vorstand engagiert, dafür gab es einen Gutschein. Diesen erhielt auch Wolfgang Metzler, der seit 20 Jahren im Vorstand der Gemeinschaft aktiv ist.