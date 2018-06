Heimatkreis erstellt neues Buch

Der Heimatkreis ist seit rund fünf Jahren dabei, ein neues Buch über Höfe und Häuser in Ahausen zu erstellen. Viel Recherchearbeit in Archiven und bei Privatleuten war nötig, um umfassend über 85 Häuser aus dem Teilort Ahausen Daten und Fakten zu sammeln. „Große Hilfe war für uns das Stöbern in den Büchern der Feuerversicherung“, sagt Walter Hutter, der zusammen mit Heiner Bühler die Hauptarbeit an dem Buch übernommen hat.

Am 20. Mai – beim Ahauser Frühlingsfest – soll das Buch vorgestellt werden. Zusätzlich hat der Heimatkreis eine kleine Ausstellung konzipiert, die ebenfalls an diesem Termin im blauen Salon des ehemaligen Schulhauses in Ahausen vorgestellt wird. Mit Luftaufnahmen aus den 50er Jahren von einigen Häusern ist das Buch, das ausschließlich als Archiv für die Gemeinde gedacht ist, zusätzlich bebildert.

Interessant auch, wer welches Haus besessen hat und wie sich die Bebauung im Lauf der Zeit geändert hat. „Es wurden Gebäudeteile oder Zusatzbauten abgerissen, renoviert oder an- und umgebaut“, sagt Heiner Bühler. 400 Seiten umfasst das Werk.

Bei der jüngsten Sitzung des Heimatkreises Sitzung am Donnerstag erlebten die Mitglieder eine kleine Überraschung. Marion Recchia hatte alte Fotos, die sie von ihrer Oma bekommen hat, mitgebracht. Gemeinsam sichtete man die Bilder und es fanden sich drei Motive darunter, die noch vor dem Druck aufgenommen werden können. Vor allem Fridolin Müller ist für den Heimatkreis ein ganz wichtiger Zeitzeuge. Er kennt jeden im Ort und hat ein sagenhaftes Gedächtnis. Sofort weiß er, welches Haus sich auf einem der Bilder befindet und wer zuletzt darin gewohnt hat. Müller war jahrelang Ortschafts- und Gemeinderat und betreibt ein Lebensmittelgeschäft in Ahausen. Er ist in Ahausen geboren und arbeitet schon seit vielen Jahren im Heimatkreis mit. Insgesamt haben zwischen fünf und zehn Personen an der Realisierung des Buches mitgeholfen. Zahlreiche Bürger haben bereitwillig altes Fotomaterial zur Verfügung gestellt, wofür der Heimatkreis sehr dankbar ist.