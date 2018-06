Gemeinde kratzt an 4000er-Marke

Bermatingen hat in den vergangenen zwei Jahren über 60 Mitbürger dazugewonnen. Und das, wo die Neubaugebiete Ziegeleistraße und Schlehenhang noch nicht einmal bezogen sind. Damit dürfte die Gemeinde die 4000er Marke in absehbarer Zeit knacken. Stand 31. Dezember 2014 wurden 3929 Einwohner gezählt.

Statistiken sind eine tolle Sache: Sie sagen viel über eine dörfliche Struktur aus. So hat es vergangenes Jahr 697 An- und Abmeldungen im Rathaus gegeben. Polizeiliche Führungszeugnisse wurden 133 verlangt (im Vorjahr waren es 118) und die Anträge im sozialen Bereich stiegen von 327 auf 345 in 2014.

36 Geburten hat es in Bermatingen und Ahausen gegeben. Im Jahr zuvor waren es nur 27. Eheschließungen wurden 25 mal beurkundet, davon haben 16 Paare im Bermatinger Standesamt geheiratet. Im Vergleich zu den beiden Vorjahren gab es diesmal aber keine beurkundete Lebenspartnerschaft. Eine gute Nachricht: Bermatingen wächst aus eigener Kraft, denn die Geburtenzahlen lagen weitaus höher als die Sterbefälle. Die waren mit 32 im Jahr 2014 allerdings auch bedeutend höher als noch in 2013. Da waren es lediglich 21 Sterbefälle.

Die Beschäftigten im Rathaus waren in der Tat beschäftigt: 360 Personalausweise wurden beantragt, das sind fast 100 Anträge mehr als im Jahr zuvor. Neue Reisepässe wurden 166 mal verlangt (2013: 131) und 49 Kinderreisepässe.

Rege Bautätigkeit

Klar: Durch das Ausweisen des Neubaugebietes Ziegeleistraße und das Projekt Schlehenhang von Investor Franz Kutter stiegen natürlich die Zahl der eingereichten Baugesuche: Mit 48 waren es 17 mehr als im Vorjahr. Dass die Zahl der Baugenehmigungen mit nur 24 so niedrig ist, lässt sich leicht erklären: Die meisten Bauherren in der Ziegeleistraße haben im sogenannten Kenntnisgabeverfahren gebaut: 21 an der Zahl. Das sind 19 mehr als im Vergleichszeitraum zuvor.

13 öffentliche Gemeinderatssitzungen hat es 2014 gegeben und genauso viele nichtöffentliche. Der Ausschuss für Bauwesen und Umwelt tagte siebenmal öffentlich (2013: 11 mal) und fünfmal nichtöffentlich (2013: sechsmal).

Der Verwaltungs- und Finanzausschuss kam einmal zusammen, der Kulturausschuss zweimal und der Ortschaftsrat Ahausen tagte zehnmal öffentlich und achtmal nichtöffentlich.

Das Dorfgemeinschaftshaus Bermatingen und der Ahauser Bürgersaal wurden 44 beziehungsweise 28 mal angemietet. Im DGH Bermatingen gab es zehn Tanz- und Fasnachtsveranstaltungen, zwölf mal wurde der Saal für Konzerte, Feiern oder Theaterveranstaltungen genutzt und neunmal für Hochzeiten gebucht. Ausstellungen und Märkte gab es vier.

Der Ahauser Bürgersaal wurde fünfmal für Tanz- oder Fasnachtsveranstaltungen und einmal für eine Hochzeit gebucht. Hier gab es sieben Konzerte, Feiern oder Theaterveranstaltungen und voer Tagungen oder andere Versammlungen.

Feuerwehren im Einsatz

Siebenmal musste die Feuerwehr Bermatingen ausrücken, um Brände zu löschen. Elf Mal wurde sie wegen technischer Hilfeleistungen wie Ölspuren oder Überschwemmungen gerufen. Siebenmal gab es Brandsicherwachdienste. Die Abteilung Bermatingen hatte 42 Feuerwehrproben, die Ahauser 32 und die Jugendwehr 22. Die Kindergruppe kam 14 mal zusammen. Und immerhin einen Fehlalarm gab es in 2014.