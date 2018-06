Sie tragen beide das Emblem der „Löwen“ als Tattoo: Bei Peter Kischel ist es über dem Herzen, Markus Kraus hat sich für den linken Oberarm entscheiden. Wegmachen geht nicht. Eine Tätowierung hat man ein Leben lang. „Einmal Löwe, immer Löwe“, sagt Kischel dazu, der Vorsitzende des neu gegründeten Fanclubs „Bodenseelöwen“ des Fußballvereins 1860 München. Diesen Samstag wird das erste Fest des jungen Clubs in den Bermatinger Zollerstuben gefeiert. Mit dabei ist 1860-Präsident Dieter Schneider.

Beginn der Feierlichkeiten ist um 18.60 Uhr. Die Handynummer der beiden Vorsitzenden hat – natürlich – auch die 1860 verewigt. Und als Kfz-Kennzeichen ist die Zahlenkombination sogar der Grund dafür, dass der See nun wieder eine auferstandene Fanszene hat. Peter Kischel wollte sein neues Auto zulassen. Traditionell wählen 60er-Fans die Zahlenkombination 1860 aus, das Gründungsjahr des Clubs. In der Konstanzer Zulassungsstelle – Kischel lebt auf der Reichenau – erteilte man ihm eine Absage. Sein Wunschkennzeichen gab es nicht.

Also begann er ein bisschen zu recherchieren. Und tatsächlich: Er machte noch andere Anhänger der 1860er aus. Die einstigen Fanclubs Lindau, Hegau und Bermatingen, die in den vergangenen Jahren etwas eingeschlafen waren, wurden reanimiert und unter dem Namen „Bodenseelöwen“ zusammengefasst. Offiziell eingetragen wurde der Club im September.

Unangepasst und wild – so hat Kischel die 60er als Kind erlebt, in einer Zeit, als in ganz Deutschland „Löwen-Euphorie“ herrschte. „Der Stil der Blauen war damals etwas ganz Neues“, sagt er im Rückblick auf 1966, als der Club zum ersten Mal Meister wurde. Und zum einzigen Mal. 2004 verabschiedete sich der Verein zuletzt aus der 1. Bundesliga, die heutigen Gegner heißen St. Pauli und Dynamo Dresden. „Mir wäre auch wurscht, wenn sie absteigen“, sagt der Fan-Vorsitzende. „Ich habe auch 13 Jahre lang Bayernliga mitgemacht.“ Hauptsache, die Löwen kämpfen und geben ihr Bestes, und er kann bei den Spielen seine Freunde treffen.

„Das ist eine Liebe, die unter die Haut geht“, ergänzt sein Stellvertreter Markus Kraus aus Bermatingen. Die beiden fühlen sich hier aufgehoben. Beim Club und bei den Club-Fans. Kischel nennt ein Beispiel: Sein Sohn David, damals bekennender VfB-Fans, durfte bei einem Freundschaftsspiel gegen die Blauen mit. „Bei den Löwen ist er herzlich empfangen worden, die VfB-Fans haben ihn außen vor lassen.“ Nach dem Spiel sei die Kevin-Kuranyi-Fahne in den Müll gewandert – „und mein Sohn ist heute genau so verrückt wie ich.“

Die Löwenfamilie tritt gern im Rudel auf, mit Kind und Kegel – und alle fühlten sich pudelwohl dabei. Dafür sorgt Markus Kraus, der die Fahrten zu den Spielen bestens organisiert, wie sein Kollege lobt. Das braucht Zeit, ebenso wie die Kontaktpflege zu den anderen Fans. „Heute läuft das meiste über Facebook“, bekennt Kraus. „Das geht ratzfatz.“ Seine Frau dagegen schätzt den täglichen Zeitaufwand für dieses Hobby auf drei bis vier Stunden… Es wird eher mehr werden, denn er und Kischel koordinieren auch die elf Fanclubs in Baden-Württemberg. Derzeit noch kommissarisch.

Nicht nur in der Region, sondern in Dänemark, Wien, aber auch in Luzern, München und Wolfach haben die Bodenseelöwen ihre Mitglieder und Kontakte. Man kennt sich halt, und da ändert auch die Tatsache nichts daran, dass es insgesamt 497 Clubs mit rund 20000 organisierten Löwen-Fans gibt. Zum Vergleich. Der VfB Stuttgart habe rund 21000 Anhänger.

Was so zusammenschweißt, sei die Nähe, die auch der Verein selbst und die Spieler pflegten. Und natürlich ein ganz klares Feindbild: die Roten, besser bekannt als FC-Bayern-München-Fans. Markus Kraus formuliert es so: „Wir leben unsere Emotionen mit diesem Verein.“ Die anderen dagegen schätzt er eher als „Eventzuschauer“ ein.