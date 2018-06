Ehepaar Trenkle ist 60 Jahre verheiratet

Bürgermeister Martin Rupp hat am Donnerstag Hortensia und Franz Trenkle zum 60. Ehejubiläum gratuliert. Das Jubelpaar hatte sich vor sechs Jahrzehnten bei strahlendem Sonnenschein in der Birnau das Jawort gegeben. Beide sind noch fit und versorgen sich selbst.

„Im Kino hat es gefunkt. Ich hab ihn gesehen und keinen Film mehr gebraucht“, erinnert sich Hortensia Trenkle mit einem Lachen im Gesicht. Zufällig saßen die beiden damals nebeneinander in der Stadthalle und er begleitete sie nach der Filmvorführung noch nach Hause. Die junge Frau wohnte in Bermatingen, wo sie auch aufgewachsen ist. Franz Trenkle lebte in Hepbach.

Knapp zwei Jahre später heirateten sie und Franz Trenkle zog zu seiner Frau nach Bermatingen. Ursprünglich stammt er aus dem Schwarzwald, ist in Freiburg geboren. Über seinen Onkel, der in Hepbach wohnte, kam er in die Region, wo er zunächst auf einem Bauernhof arbeitete. Später war er fünf Jahre bei der Bahn in einem Bautrupp beschäftigt. „Das hat mich bis nach Heidelberg gebracht. Ich war viel unterwegs“, sagt er. Als er dann eine Festanstellung in einem Isolierbetrieb in Fischbach bekam, arbeitete er dort ebenfalls fünf Jahre bis er krankheitsbedingt aufhören musste. Trenkle wurde berufsunfähig, hatte aber das Glück, dass ihn die Gemeinde Bermatingen noch fast 20 Jahre geringfügig beschäftigte.

Auch seine Ehefrau ging einer Berufstätigkeit nach. Lediglich in der Zeit, als die beiden Kinder klein waren, blieb sie zuhause. In der Ziegelei Ott und der damaligen Firma Holzer (später Eaton) arbeitet sie in der Fertigung. Zehn Jahre war sie dann, bis sie 60 wurde, bei der Firma Dornier in der Kantine beschäftigt. Eines ihrer Hobbys ist ihr Garten, in dem sie auch heute noch Gemüse und Obst anpflanzt.

Die beiden Kinder, ein Sohn und eine Tochter, vier Enkelkinder und zwei Urenkel komplettieren die Familie. Auf die Frage nach dem Rezept für so eine lange Ehe sagt der Jubilar: „Es hat halt gepasst.“ Seine Frau antwortet mit: „Er war meine große Liebe.“

Das Jubiläum wird erst im Gasthaus Frieden, das Tochter Monika führt, im Kreis der Familie und schließlich mit Kaffee und Kuchen in den eigenen vier Wänden gefeiert.