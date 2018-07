DLRG mischt erfolgreich mit

Rettungssportler aus aller Welt haben sich beim 19. internationalen Deutschlandpokal auf dem Olympiastützpunkt in Warendorf getroffen, um ihre Kräfte zu messen. Auch DLRG’ler aus Markdorf und Bermatingen waren dabei – und setzten sich gegen Schwimmer aus der Nationalmannschaft durch.

An den Start durften neben den Nationalmannschaften nur die besten fünf Damen und Herren, welche durch den jeweiligen Landesverband nominiert wurden, gehen. Vier Schwimmer der DLRG Bermatingen/Markdorf (B/M) konnten sich für das Team Württemberg qualifizieren. Tanja Rid, Jonas Moll und Martin Hinderberger mussten ihr Können beim Deutschlandpokal in fünf Einzeldisziplinen und drei Mannschaftsdisziplinen unter Beweis stellen. Von den fünf geschwommenen Einzeldisziplinen gingen nur die vier Besten in die Wertung ein. Auch Norbert Haaser wurde vom Landeskader Württemberg nominiert, konnte jedoch beim Wettkampf nicht antreten. Norbert Haaser hatte sich bisher für alle Deutschlandpokale, die jemals durchgeführt wurden, qualifiziert. Auch im breiten internationalen Teilnehmerfeld stellten die drei der Ortsgruppe B/M ihr Können unter Beweis. Jonas Moll platzierte sich im vorderen Drittel. Auch Tanja Rid und Martin Hinderberger setzten sich gegen Schwimmer der Nationalmannschaft durch. Ein besonderer Erfolg gelang Jonas Moll in seiner Königsdisziplin Retten einer Puppe mit Flossen über 100 Meter. Er erreichte mit einer neuen persönlichen Bestzeit den 15. Platz und schwamm sich so vor weitere 100 Sportler.