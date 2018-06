Die Ortsvorsteher haben keine Chance

Mit Zylinder, Frack und Amstkette hat Ortsvorsteher Jakob Krimmel am Schmuzigen Donnerstag die Narren aus Ahausen empfangen. Begleitet wurden diese, nach der Befreiung des Kindergartens von den Kindern, den Eltern, den Erzieherinnen und der Narrenmusik.

Narrenbolizist Jürgen Gutemann ist bereits ein Routinier bei der Absetzung des Oberhauptes von Ahausen. In Fesseln hat er den Ortsvorsteher aus seiner Amtsstube geführt und verkündet dass jetzt bis Aschermittwoch die Narren im Bermatinger Teilort das Sagen haben. Vor dem Rathaus gab es dann ein kleines Unterhaltungsprogramm und die Musiker haben zu Schunkel- und Stimmungsliedern aufgespielt.

Die Kondition der Musiker ist zu bewundern, haben sie doch bereits in der Nacht zuvor das Dorf mit ihrer Katzenmusik erfreut. Im Jugendraum, der sich ebenfalls in der Ortsverwaltung befindet, konnten sich nach der Absetzung die Fasnetswütigen stärken um dann den großen Narrenbaum in rund zwei Stunden durch das Dorf zu ziehen.

Die Schwicker, in Ahausen gibt es keine Zimmergilde, haben dann am Ahauser Kreisel vor dem alten Rathaus den bunt geschmückten Baum mit Manneskraft in die Höhe gestemmt.

Am Abend ist dann mit dem Hemdglonkerumzug der schmutzige Donnerstag ausgeklungen.