Das Veranstaltungsjahr 2013 ist geprägt vom Jubiläum der Feuerwehr

Das Veranstaltungsjahr 2013 ist in Bermatingen geprägt von „100 Jahre Feuerwehr“. Kommandant Jürgen Gutemann und seine Mannschaft feiern das Jubiläum am 20. September mit einem Festakt zusammen mit geladenen Gästen im Dorfgemeinschaftshaus. Am folgenden Samstag, 21. September, ist der „Tag der Feuerwehr“, inklusive Fahrzeugweihe. Die Jahreshauptversammlung des Geburtstagskindes ist aber bereits am 2. März. Die Hauptübung der Wehr ist am 4. Mai.

Eröffnungsball der Bermatinger Fasnet ist diesen Samstag

Weil der „Schmotzige Dunschdig“ in diesem Jahr bereits am 7. Februar ist, rücken die Fastnachtsveranstaltungen, vor allem die Bälle, weit nach vorne. Los geht es bereits diesen Samstag mit dem Eröffnungsball der Bermatinger Bärenzunft. Dieser wird ab 20 Uhr im Dorfgemeinschaftshaus gefeiert. Der „Gardeball“ folgt am 25. Januar (ebenfalls im DGH), und der Oldie-Ball der Bärenzunft am Samstag, 2. Februar, ehe der Narrenverein Moschtobst Ahausen am Fasnachtsfreitag zum Bürgerball ins Bürgerhaus nach Ahausen einlädt. Der Sportlerball des SV Bermatingen ist dann einen Tag später im DGH.

Wie üblich finden sich in den ersten Monaten des Jahres viele Termine für Jahreshauptversammlungen der Vereine. Den Auftakt macht am 18. Januar der Kirchenchor, die Versammlung ist ab 20 Uhr im Pfarrheim. Der Turnverein hat seine Mitgliederversammlung am 8. März (20 Uhr, Zollerstuben), die anderen großen Vereine folgen: 15. April: Generalversammlung der Schützen im Schützenhaus; 19. April: Generalversammlung Sportverein; 3. Mai: Generalversammlung Bärenzunft.

Was wäre eine Dorfgemeinschaft, ohne die entsprechenden Feste? Da ist auch in diesem Jahr wieder einiges im Angebot – sei es terminlich, sei es kulinarisch. Die Schützen laden am 17. März zum Starkbierfrühschoppen, die Schule feiert am 8. Mai ihr Fest. Das Mostfest des Musikvereins Ahausen steigt vom 6. bis 8. Juli, das Jacobifest des Kameradschaftsvereins ist am 28. Juli. Das Wochenende danach ist das Torkelfest beim Weingut Dilger, und vom 30. August bis 1. September geht zum 42. Mal das Bermatinger Weinfest über die Bühne. Erst zum dritten Mal gibt es dagegen das Ahauser Oktoberfest, es ist in diesem Jahr am 27. Oktober.

Den dritten Adventssamstag haben die Musiker reserviert

Fest zum Veranstaltungskalender gehören Termine wie der Adventszauber im Mesnerhaus (30. November), die Nikolausfeier des Turnvereins (7. Dezember) und der weihnachtliche Kunsthandwerkermarkt des Kulturkessels (8. Dezember). Wie schon Tradition, lädt der Bermatinger Musikverein am dritten Adventssamstag zum Konzert ein. (iw)