Bermatinger Narreneltern hören auf

Gut besucht ist die Jahreshauptversammlung der Bermatinger Bärenzunft am Freitag gewesen. Rund 30 Mitglieder hat der Narrenpräsident Alfons „Fone“ Müller begrüßt – und angekündigt, dass es im kommenden Jahr einige Veränderung im Verein geben wird. Der zweite Vorsitzende Klaus Homburger wird für sein Amt nicht mehr zur Verfügung stehen, und auch die Narreneltern Hildegard Kläsle und Rudi Schwarz treten von ihren Posten zurück. Sie sollen angemessen bei einem Fest verabschiedet werden.

„Es tut mir wirklich im Herzen weh, dass Ihr Euer Amt aufgebt“, sagte Müller. Die Bärenzunft werde im kommenden Jahr ein geeignetes Nachfolgerpaar für die beiden finden müssen. Für den scheidenden Vize hat sich bei den Wahlen zwar noch kein Nachfolger gefunden, doch für 2013 sieht's offenbar ganz gut aus. „Der potenzielle Kandidat ist für ein Jahr im Ausland, kann sich aber bei seiner Rückkehr vorstellen, das Amt zu übernehmen“, sagte Fone Müller. Einen Namen nannte er allerdings nicht.

Schriftführerin Claudia Mayer ließ noch einmal das ereignisreiche Vereinsjahr Revue passieren. Höhepunkt waren zweifellos die Narrentage. Die eisigen Temperaturen Anfang Februar sorgten zwar dafür, dass weniger Besucher kamen als erhofft, doch unterm Strich ist der Verein zufrieden. Auch der Eröffnungsball war in diesem Jahr nicht so gut besucht wie erhofft. „Wir werden uns da was überlegen müssen. Die Zeit, in der Cover-Bands viel Publikum angezogen haben, ist vorbei“, stellte Fone Müller fest. Den Kassenbericht für 2011 trug Hubert Fritz vor. Der Kassierer des Vereins verbuchte einen Gewinn von rund 200 Euro.

Unter Punkt „Verschiedenes“ dankte der Zunftmeister allen Helfern , die sich an den Narrentagen engagiert haben. Bürgermeisterstellvertreter Franz Kutter schloss sich diesem Dank im Namen der Gemeinde an. Zur Figur des Bären, die derzeit restauriert wird, berichtete der Zunftmeister, dass vor wenigen Tagen ein Treffen mit dem Steinmetz und dem Ortsbaumeister stattgefunden habe. Ende Juni werde der Bär auf einen Sockel beim Zunfthaus aufgestellt, was mit einem Fest gefeiert werden soll.