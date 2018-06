Bermatingen ist bald Bahnhofsbesitzer

Was lange währt, wird gut: Die Gemeinde Bermatingen ist, was den Kauf des Bahnhofsgeländes angeht, auf der Zielgeraden angelangt. Ende Oktober soll ein Notartermin den Erwerb besiegeln, wie Bürgermeister Martin Rupp in der Gemeinderatsstizung am Dienstag freudig verkündete.

Auf dem mehr als 7500 Quadratmeter großen Areal sollen vorrangig viele Parkplätze entstehen, wie Bürgermeister Rupp der Schwäbischen Zeitung sagte. Von einer Detailplanung des Geländes könne allerdings noch keine Rede sein, so das Gemeindeoberhaupt weiter.

Langfristig strebt die Gemeinde Bermatingen auf dem Gelände, das in direkter Nachbarschaft zu Schule und Kinderhaus liegt, eine neue, soziale Mitte an, so Rupp weiter. Im Gespräch sind auch seniorengerechte Wohnungen an diesem Ort.