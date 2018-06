Bermatingen betreut weniger auswärtige Kinder

Seit dem Jahr 2009 hat jeweils die Standortgemeinde von Betreuungseinrichtungen Anspruch auf Kostenausgleich für betreute Kinder anderer Gemeinden. Die Bermatinger Hauptamtsleiterin Maria Wagner hat über den so zustande kommenden interkommunalen Kostenausgleich der letzten beiden Jahre informiert.

Demzufolge besuchten im Jahr 2015 dreizehn auswärtige Kinder Einrichtungen in Bermatingen, zwei Kinder waren es in Ahausen. Im Jahr zuvor waren es noch sechzehn Betreute gewesen. Die Auswärtigen kommen zum Großteil aus Salem (7) und Markdorf (3), sowie aus Heiligenberg, dem Deggenhausertal und Uhldingen-Mühlhofen. Rund 21 570 Euro haben die Nachbargemeinden im vorletzten Jahr an Ausgleichszahlungen geleistet.

Keine Neuzugänge mehr

2016 waren drei Kinder umliegender Gemeinden weniger in der Obhut von Bermatinger Betreuungskräften, nämlich acht in Bermatingen selbst und zwei in Ahausen. Ausgleichsbeträge in Höhe von gerundet 11 700 Euro flossen so nach Bermatingen als Standortgemeinde.

Für zehn Kinder aus Bermatingen, die 2015 auswärts betreut wurden, hätten rund 6 800 Euro ausgegeben werden müssen, so die Hauptamtsleiterin. Die entsprechende Abrechnung für 2016 läge noch nicht vor.

Andrée Störk (LBU) erkundigte sich, wie der im aktuellen Kindergartenbedarfsplan gefasste Beschluss, keinen Nachwuchs fremder Gemeinden mehr aufzunehmen, umgesetzt werde.

Die Leiterin des Hauptamtes erläuterte, es würden derzeit außer den Kindern von Personal keine Auswärtigen mehr aufgenommen. Diejenigen, die schon da waren, verblieben bis zum Wechsel vor Ort. Bürgermeister Martin Rupp unterstrich, der Ratsbeschluss beziehe sich lediglich auf Neuaufnahmen.