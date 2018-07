Böller detoniert im Briefkasten

In der Nacht auf Sonntag haben Unbekannte einen Böller im Briefkasten des Bermatinger Rathauses explodieren lassen. Dieser wurde dabei aus seiner Verankerung gerissen, die Elektronik für Klingel und Sprechanlage wurde beschädigt. Erst vor knapp einem Jahr hat das Rathaus den neuen Eingangsbereich mit moderner Klingel- und Gegensprechanlage bekommen. Alfons Müller, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt, hat die Detonation in der Nacht auf Sonntag mitbekommen. „Es hat einen mächtigen Bumms getan. Ich bin direkt aufgestanden, um nachzuschauen, habe aber niemanden mehr gesehen“, berichtet er der Schwäbischen Zeitung. Bürgermeister Martin Rupp schaute sich den Schaden am Sonntagvormittag an und verständigte die Polizei. (sto)