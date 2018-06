Andreas Schäfer übernimmt Vize-Vorsitz

Die Bermatinger Bärenzunft hat am Freitagabend zu ihrer Jahreshauptversammlung eingeladen. Neuwahlen und die üblichen Regularien einer Jahreshauptversammlung standen auf der Tagesordnung. Alfons (Fone) Müller konnte zahlreiche Mitglieder in der Zunftstube begrüßen. Schriftführerin Claudia Mayer hat einen stichpunktartigen Rückblick auf die vergangene Fasnet vorgetragen. Dabei dankte sie Marian Homburger, der jetzt die Homepage des Vereins betreut und über die sozialen Netzwerke im Internet den Verein bewirbt und repräsentiert.

Hubert Fritz konnte einen positiven Kassenbericht vorlegen. Der Kassenstand der Bärenzunft liegt im grünen Bereich, größere Anschaffungsmaßnahmen sind derzeit nicht geplant. Bürgermeister Martin Rupp fasste sich in seiner Ansprache, nach der Entlastung des Vorstandes kurz. „Wir sind flott in der Zeit, da will ich mich auch kurz fassen“, sagte er. Er ist kurz auf die Bärenfigur des Künstlers Erich Kaiser eingegangen, die im vergangenen Jahr ihren endgültigen Platz vor dem Zunfthaus gefunden hat. „Hier ist er richtig“, so Rupp. Die gute Jugendarbeit des Vereins stellte er in den Vordergrund, was anhand der jüngeren Gäste auch sichtbar wurde.

Claus Homburger, der zweite Vorsitzende des Vereins, stand bei den Neuwahlen nicht mehr zu Verfügung. Der Vize wird, im Gegensatz zu den restlichen Vorstandsmitgliedern alle zwei Jahre gewählt. Die anderen Posten sind jeweils auf drei Jahre in ihren Ämtern. Fone Müller war froh, dass er für seinen Vize wieder ein Vereinsmitglied gefunden hat, dass Verantwortung übernimmt. Andreas Schäfer wurde einstimmig in das Amt gewählt.

Der Stammtisch, der immer Freitags stattfindet, ist von Thomas Frick und Jürgen Grupp wieder ins Leben gerufen worden und finde eine sehr gute Resonanz. Bei den Zunftdamen hat es in der Führungsspitze einen Generationenwechsel gegeben. Carmen Häring und Regina Knorr leiten diese Gruppierung zukünftig. Für 2014 plant der Verein einen Jungelferball. Die Fasnetsbälle in der Region sind in den vergangenen Jahren bei den Besucherzahlen rückläufig gewesen. Mit einem neuen Konzept will der Verein diesem Trend entgegenwirken. Ein Mitglied hat angeregt, die Satzung des Vereins unter die Lupe zu nehmen, vor allem im Hinblick auf den Wahlmodus, bei dem lediglich der Vize alle zwei Jahre gewählt wird und somit nach sechs Jahren die gesamte Vorstandschaft zur Wahl steht. Fone sicherte zu, die Satzung mit seinem Vorstandsteam zu überprüfen.