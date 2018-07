16-Jähriger wird attackiert

In der Nacht zum Sonntag gegen 0.30 Uhr an der Gehrenbergstraße hat eine Gruppe Jugendliche einen 16-Jährigen, der am Boden lag getreten und ihn mit Gläseren beworfen. Das teilt dei Polizei mit. Erst im Nachhinehin sei der Polizei diese Schlägerei angezeigt worden. Der 16-Jährgie erlitt hierbei Verletzungen, die im Krankenhaus behandelt wurden. Anhand von Zeugen konnte die Polizei einen 21-Jährigen als Tatverdächtigen ermitteln. Die Ermittlungen zu den Hintergründen der Auseinandersetzung und der daran beteiligten Personen dauern an.

